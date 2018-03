6 choses à savoir sur le G7

Les leaders du G7 se réuniront les 8 et 9 juin prochains à La Malbaie. Le sommet va coûter au moins 600 millions $ au gouvernement fédéral, dont une bonne part pour la sécurité. Voici un tour d’horizon des préparatifs.

Au Manoir en hélicoptère

La GRC confirme que les chefs d’État arriveront en hélicoptère « dans le périmètre rouge autour du Manoir » Richelieu. Selon une information non confirmée, un héliport sera aménagé dans un des stationnements de l’hôtel. La distance de vol entre la base de Bagotville et l’hôtel est d’un peu plus de 100 km en ligne droite. L’aéroport de Charlevoix sera aussi mis à contribution. Selon le site internet du Conseil des aéroports de Québec, 1000 militaires seront présents durant trois semaines à l’aéroport de Charlevoix où des travaux de sécurité ont cours actuellement. L’aéroport est situé à une quinzaine de km du Manoir par la route, ou à environ 8 km à vol d’oiseau. À ce sujet, la GRC confirme seulement que l’aéroport « est réquisitionné par la GRC et l’armée et qu’il ne servira pas au transport de personnes de l’entourage » des participants.

Une clôture de près de 4 M$

Une immense clôture de 3,8 M$ va ceinturer le Manoir Richelieu jusqu’au fleuve lors du Sommet du G7. Les travaux sont déjà très avancés. L’ensemble de la construction doit être terminé avant le 30 avril. La GRC a précisé que la clôture ne sera pas comme celle utilisée lors du Sommet des Amériques à Québec, en 2001, qui était une barricade ancrée dans des blocs de béton. Il faudra au moins un mois pour la désinstaller après le Sommet. La clôture servira à protéger l’ensemble du Manoir et les dignitaires, avec des ouvertures à certains endroits pour les visiteurs. Des clôtures achetées pour la défunte course de Formule électrique de Montréal serviront aussi à délimiter la zone restreinte autour du Manoir Richelieu.

Casino et club de golf fermés

Le Casino de Charlevoix et le Club de golf Fairmont Le Manoir Richelieu ne seront pas accessibles pendant le Sommet du G7. Ils seront fermés dès la fin mai. Le casino pourrait servir pour les besoins des médias. Selon le Bureau de gestion des Sommets, le gouvernement du Canada et le Casino de Charlevoix sont toujours en discussion concernant l’utilisation des lieux pendant le Sommet. Les entreprises qui subiront des impacts négatifs seront indemnisées par le gouvernement canadien. Certains résidents et travailleurs de La Malbaie devront, de leur côté, obtenir une accréditation.

Destination Bagotville

C’est à l’aéroport de Bagotville, à Saguenay, que les avions des grands dirigeants de ce monde atterriront. Bagotville a une vocation mixte, civile et militaire. Étant moins achalandé que l’aéroport Jean-Lesage de Québec – ce qui vaut aussi pour la région de Saguenay – il est plus facile à contrôler et l’arrivée des dignitaires aura moins d’impact sur les activités régulières. Il est tout à fait adapté aux gros porteurs, sa piste la plus longue mesurant 10 000 pieds, 1000 de plus que la plus longue de Québec. L’aéroport de Charlevoix, à Saint-Irénée, ne peut accueillir des avions comme celui du président Trump. Air Force One, un Boeing 747-200B, requiert dans les meilleures conditions une piste de 7000 pieds de long, celle de Charlevoix en fait 4500.

Sous haute sécurité

La GRC supervisera le colossal volet sécurité du G7 par l’entremise du GIS, le Groupe intégré de la sécurité. En plus des agents de la GRC, le groupe est composé de la Sûreté du Québec (SQ), du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), du Service de la sécurité publique de la Ville de Saguenay (SSPS) et des Forces armées canadiennes. La firme de sécurité les Commissionnaires du Québec sera mise à contribution à certains endroits et aux points de fouille. Le GIS ajoute collaborer avec de nombreux autres partenaires tels Transport Canada et la Ville de La Malbaie. Le GIS ne veut pas préciser le nombre exact de policiers mis à contribution, mais parle de « quelques milliers ». Les partenaires de la GRC seront notamment appelés à contrôler le réseau routier et à assurer la sécurité des convois.

Des manifs à prévoir

Les militants prêts à perturber les activités du sommet du G7 sont déjà bien organisés afin d’envahir Québec. Une zone de libre expression sera établie sur un terrain vacant près du Musée de Charlevoix à La Malbaie, mais la majorité des observateurs prévoient plus de bruit dans la capitale. Un groupe a même produit un guide pour faire face aux armes chimiques des policiers. Le RRAG7 appelle à une convergence vers Québec le jeudi 7 juin et une journée de perturbations des activités du G7, le vendredi 8 juin.