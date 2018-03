Arcade Fire rafle le prix de l'album de l'année

Grâce à «Everything Now», Arcade Fire a reçu le prix de l'album canadien de l'année lors des 47es Juno Awards présentés dimanche soir à Vancouver.

Appelé à lancer les festivités du gala dédié à la musique canadienne, le groupe est aussi monté sur scène pour interpréter la pièce-titre de son plus récent disque. La veille, la formation montréalaise a été récompensée pour ses accomplissements sur la scène internationale lors d'une cérémonie tenue hors d'ondes.

Charlotte Cardin n'a par contre pas eu la même chance. Après s'être avouée vaincue, samedi, devant le regretté Gord Downie et Kevin Drew dans la catégorie récompensant l'auteur-compositeur de l'année, la jeune chanteuse a vu la Torontoise Jessie Reyez accepter l'honneur remis à la révélation de l'année.

Le plus populaire

Bien que le nom du groupe Hedley ait été rayé, il y a quelques semaines, de la liste des nommés du Juno Award attribué à l'artiste canadien le plus populaire, la compétition n'en restait pas moins très forte. Ayant le choix entre de grosses pointures telles que The Weeknd, Walk Off The Earth, Justin Bieber et Alessia Cara, le public a jeté son dévolu sur Shawn Mendes qui brillait toutefois par son absence.

Animée par Michael Bublé qui avait dû se désister l'an dernier en raison de la maladie de son fils, l'édition télévisée des Juno Awards 2018 a été marquée par des prestations variées. En deux heures, dix numéros et un hommage à Gord Downie, chanteur de The Tragically Hip et gagnant posthume du Juno de l'artiste de l'année, ont été offerts.

Les artistes Shawn Hook, Lights et Daniel Caesar ont foulé la scène avant l'intronisation au Panthéon de la musique canadienne de la formation The Barenaked Ladies. Le retour d’un des chanteurs du groupe Steven Page au micro pour la première fois en près de 10 ans a permis d'entendre les succès «One Week» et «If I Had A Million Dollars» en fin de soirée.

Daniel Bélanger primé

Samedi, Daniel Bélanger avait remporté le Juno de l'album francophone pour «Paloma».

Le plus récent disque du chanteur a entre autres été préféré à «Almanach» de Patrice Michaud, celui-là même avec qui Daniel Bélanger est arrivé ex aequo au dernier Gala de l'ADISQ dans la course aux Félix.

47es Juno Awards: les gagnants du gala télévisé

Prix du public: Shawn Mendes

Artiste de l'année: Gord Downie

Révélation de l'année: Jessie Reyez

Album de l'année: «Everything Now» de Arcade Fire

Album R&B et soul de l'année: «Freudian» de Daniel Caesar

Album rap de l'année: «Shooters» de Tory Lanez