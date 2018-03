La famille morte à Tulum victime d’une intoxication au gaz

***Voyez ci-dessus le reportage de CNN sur le sujet (en anglais)****

Le couple et ses deux enfants retrouvés sans vie dans le condo qu’ils louaient à Tulum au Mexique sont morts d’une intoxication au gaz, ont révélé les autorités mexicaines.

Kevin Wayne Sharp, 41 ans, sa femme Amy Marie Sharp, 38 ans, et leurs enfants Sterling Wayne Sharp, 12 ans, et Adrianna Marie Sharp, 7 ans, avaient été portés disparus à la police de Creston, Iowa, vendredi matin.

La petite famille américaine devait rentrer chez elle mercredi, mais elle n'est jamais revenue à la maison.

Les corps ont été retrouvés dans le condo, vendredi en fin de journée. Les membres de la petite famille étaient morts depuis environ 36 à 48 heures lorsque les corps ont été découverts, a annoncé samedi le parquet de l’État de Quintana Roo.

Les autopsies ont montré que les membres de la famille sont décédés après avoir inhalé des gaz toxiques, mais on ignore quel type de gaz a causé leur mort, a ajouté le bureau du procureur. Il n'y avait aucun signe d'acte criminel ou de suicide, ont déclaré les autorités.

Les enquêteurs ont par ailleurs exclu un possible vol puisqu’il n’y avait aucun signe d’effraction dans le domicile. Des photos publiées par des fonctionnaires mexicains montrent des équipes et des pompiers portant des masques vérifier les lieux, dont un poêle à gaz dans le condo. Ils ont effectué une «inspection physique de l'installation de gaz de la pièce» et devraient publier un rapport technique à une date ultérieure.

Jana Weland, une proche de la famille a déclaré à CNN que la famille est arrivée à Tulum le 15 mars. Le dernier signe de vie est une publication Snapachat du garçon du couple, dans laquelle il montrait ses pieds dans l’eau.