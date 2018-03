La station spatiale chinoise sur le point de s’écraser sur Terre

La première station spatiale chinoise lancée en 2011 s’écrasera sur Terre au cours de la semaine à venir, possiblement autour de Pâques.

La Chine a admis que la station Tiangong-1 est en orbite décroissante depuis son arrivée dans l’espace, et qu’il est impossible de la contrôler depuis. La station s’est ainsi approchée lentement mais sûrement de sa chute vers la Terre.

Si la plus grande partie du module se consumera lors de son entrée dans l’atmosphère terrestre, certaines pièces pourraient tout de même arriver à toucher le sol, mais plus certainement l’eau qui recouvre en majeure partie notre planète, rapportent de nombreux médias spécialisés.

«Pour des objets aussi gros, entre 20 et 40% de la masse initiale de 8,5 tonnes, survivra à la rentrée dans l’atmosphère. Des débris pourraient être trouvés au sol, en théorie. Mon estimation est que la probabilité d'être blessé par l'un de ces fragments est similaire à la probabilité d'être frappé par la foudre deux fois dans la même année», indique Holger Krag, de l’Agence spatiale européenne (ASE).

«Les types de composants que vous pourriez retrouver au sol seraient des réservoirs de carburant, car ils sont construits dans un matériau qui résiste à la chaleur. Les débris pourraient être distribués sur une longue file et dispersés sur des centaines de kilomètres», ajoute l’expert.

La Chine est déjà en train de construire une autre station spatiale, ainsi qu'une base lunaire, accélérant ainsi son programme spatial.

À quel moment la station spatiale retombera sur Terre ?

Cela dépend en grande partie de l'angle, de la vitesse et de la densité atmosphérique. Selon les prédictions actuelles, la station fera son entrée dans l’atmosphère à partir du 30 mars au plus tard, le 2 ou 3 avril.

Quels sont les risques d’être touché par un débris?

Aerospace Corporation, qui suit les débris spatiaux pour la NASA, indique que les chances d’être touché - même si vous êtes dans les zones les plus probables - sont environ 1 million de fois plus petites que les chances de gagner le gros lot à la loterie.

La seule personne connue à avoir été touchée par des déchets spatiaux est Lottie Williams de Tulsa, Oklahoma. Elle a été touchée, sans être blessée, lorsqu'une fusée Delta II a brûlé lors de sa rentrée dans l’atmosphère en janvier 1997.

Quels sont les endroits les plus à risque ?

Aux États-Unis, les régions les plus exposées à des débris comprennent l'Oregon, le nord de la Californie, le Nevada, l'Idaho, l'Utah, le Colorado, le Wyoming, le Nebraska, l'Iowa, le Minnesota, le Wisconsin, l'Illinois, l'Indiana, l'Ohio, le New Jersey et le Connecticut.

En Europe, ce risque touche l'Espagne, le sud de la France, l'Italie et la Chine.

Les pays plus au nord, comme le Canada, se situent dans la zone sécuritaire, indique l’Agence spatiale européenne.