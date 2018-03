Les Britanniques en ont assez d’entendre parler de Kanye West et Kim Kardashian

Kim Kardashian est certes la reine des réseaux sociaux, mais parfois, on dirait bien que trop, c'est trop.

Terminant sixièmes du classement général du sondage OnePoll, mené pour trouver les stars qui agacent le plus le public britannique, elle se classe trois places devant son mari, le rappeur Kanye West.

Le comédien et ex-mari de Katy Perry, Russell Brand, arrive, quant à lui, en septième position.

Sans surprise, c'est le président américain Donald Trump qui termine sur la première place du podium des personnalités dont le public britannique a assez d'entendre parler.

Dans le reste du top 20, on retrouve Justin Bieber, Liam Gallagher, la première ministre britannique Theresa May et Paris Hilton, tandis que Noel Gallagher, Lily Allen, Sharon Osbourne, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Katy Perry, Robbie Williams, Taylor Swift, Madonna, Tom Cruise, et Elton John figurent tous dans le top 50.

Le revers de la médaille quand on est célèbre, c'est aussi que beaucoup de gens ne vous aiment pas... L'organisme de sondage OnePoll a également conduit des enquêtes sur ce qui énerve les Britanniques dans d'autres domaines tels que les transports, le quotidien ou les stéréotypes. Il en ressort que le stéréotype qui déplaît le plus à nos amis d'Outre-Manche est qu'ils sont bruyants et trop saouls en vacances tandis que le stéréotype de buveur de thé et du fameux Sunday Roast est celui qu'ils estiment le plus proche de la réalité.