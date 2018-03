Les enseignants interpellent le gouvernement

Un regroupement de syndicats et d’enseignants réclame au gouvernement plus de ressources et de meilleurs salaires à l’approche du prochain budget provincial.

La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), de concert avec les stagiaires en éducation et le groupe Profs en mouvement ont lancé dimanche la campagne «Agissons pour les profs du Québec», dont le logo représente une pomme grugée jusqu’au coeur.

«On dit "ça suffit les classes déséquilibrées, le manque de ressources, les pénuries d’enseignants et le manque de valorisation de notre profession". On aime notre profession [...] et on pense que, si l’éducation est ce qu’elle est, c’est grâce à ces enseignants qui ont tenu les écoles à bout de bras», a déclaré la présidente de la FSE-CSQ, Josée Scalabrini.

Les porte-parole ont réclamé des réinvestissements «significatifs», mardi, dans le budget que le ministre des Finances Carlos Leitao doit présenter, sans toutefois chiffrer leurs demandes ou dire dans quelle proportion les sommes consacrées à l’éducation devraient être augmentées. Selon Mme Scalabrini, les coupures totalisent 1 milliard $ depuis une décennie en éducation.

Pénurie d’enseignants

Le regroupement a par ailleurs dénoncé le fait que 46 % des enseignants aient un statut précaire, c’est-à-dire qu’ils ne disposent pas de permanence, une situation qui peut durer des années, ont-ils rappelés. Antoine Côté, de la Campagne de revendications et d’actions interuniversitaires pour les étudiants et étudiantes d’éducation en stage (CRAIES), a fait valoir que les conditions de travail peu enviables des enseignants expliquent en bonne partie la pénurie d’enseignants.

«Comme futures profs, évidemment, on entend parler de la précarité qui nous attend au début de la profession et c’est certain que ça nous inquiète», a-t-il dit.

Les stagiaires en éducation réclament la rémunération du stage final de leur formation durant lequel ils doivent combler à 100 % la tâche d’un enseignant durant 12 à 18 semaines. Ils proposent d’octroyer à ces stagiaires une bourse de 576 $ par semaine versée par l’aide financière aux études.