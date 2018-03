Trois cas de choléra sur l’île de Vancouver

Au moins trois personnes ont contracté le choléra sur l’île de Vancouver après avoir mangé des œufs de hareng porteurs de la bactérie «Vibrio cholerae», selon les autorités locales.

Dans un communiqué émis vendredi, la First Nations Health Authority a indiqué que d’autres personnes étaient tombées malades et attendaient les résultats de tests médicaux.

Il y a cependant peu de chances pour que la contamination se soit propagée, puisque les œufs contaminés sont ceux recueillis sur des algues ou le fond marin, et non ceux ramassés directement sur les poissons. Pêches et Océans Canada a ordonné vendredi la suspension de la cueillette d’œufs de hareng dans trois zones de l’île de Vancouver.

Les symptômes du choléra comprennent nausées, vomissements et diarrhée. Des personnes peuvent cependant être porteuses de la bactérie «Vibrio cholerae» sans développer pour autant le choléra. La First Nations Health Authority incite donc les personnes ayant été en contact avec des malades de prendre des précautions particulières en matière d’hygiène, afin d’éviter la propagation de la bactérie.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 130 000 personnes ont été atteintes du choléra en 2016, et la maladie a fait 2420 morts cette même année. Elle est toutefois rare au Canada, et peut être facilement traitée grâce à une bonne hydratation et une prise en charge rapide par le système de santé, d’après Santé Canada.