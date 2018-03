Trois jours de grève au laboratoire de santé publique du Québec

Les 21 membres du Syndicat des professionnels et professionnelles du Laboratoire de santé publique du Québec (SPPLSPQ-CSQ) entameront lundi une grève de trois jours, alors qu'ils sont sans contrat de travail depuis trois ans.

Les travailleurs du Laboratoire, majoritairement des professionnels détenant au moins un doctorat, ont notamment pour mission de diagnostiquer et surveiller les maladies infectieuses.

«Les négociations achoppent fondamentalement sur la question de la reconnaissance de notre expertise, se traduisant par un écart salarial de plus de 30 % avec nos collègues pratiquant un emploi similaire dans le réseau de la santé», a expliqué la présidente du SPPLSPQ-CSQ, Sadjia Bekal.

Les chercheurs du Laboratoire ont travaillé sur différents dossiers au Québec, incluant la légionellose et les virus Ebola et Zika. Ils sont aussi appelés à se pencher sur la résistance aux antibiotiques et les menaces bioterroristes, a donné en exemple Mme Bekal.

«Depuis le mois de juin dernier, 20 % de nos membres ont choisi d'aller poursuivre leur carrière ailleurs, notamment dans le réseau de la santé, pour avoir droit à une rémunération à la hauteur de leur expertise», a déploré la présidente, qui souhaite que la grève permette de faire sortir les négociations de l'impasse.