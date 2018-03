Un second souffle pour Chantal Gilbert

Grande passionnée, l’artiste Chantal Gilbert a décidé de faire le saut en politique alors qu’elle se trouvait au sommet de son art, pour quitter en 2017, avec le sentiment du devoir accompli. Mais la vie allait s’empresser de lui imposer une douloureuse épreuve.

«Le médecin m’a dit que j’étais en train de mourir», raconte avec beaucoup de candeur Mme Gilbert, coutelière d’art et joaillière reconnue, qui a été conseillère municipale et membre du comité exécutif à la Ville de Québec pendant huit ans.

Depuis des mois, l’élue se sentait fatiguée et irritable, sans jamais parvenir à prendre le dessus. Elle a mis ça sur le compte de ses innombrables heures de travail, mais tenait à terminer son mandat, au prix d’efforts considérables pour tenir le rythme.

La nouvelle est arrivée quelques semaines après la fermeture de ses livres de politicienne. «Disons que ç’a été une rupture radicale, raconte-t-elle. J’avais été invitée au bal du maire, et je ne me sentais pas bien. Le lendemain, je me suis levée avec un fulgurant mal de tête, et mon fils a dû me conduire à l’urgence.»

On lui a vite diagnostiqué une tumeur au cerveau qui comprimait son hypophyse. Le reste s’est déroulé rapidement: opération pour retirer la masse, qui heureusement ne s’était pas attachée à l’organe, et convalescence.

«Je n’avais jamais été malade auparavant. Je ne saurai jamais si mes années en politique y sont pour quelque chose, mais c’est certain que c’est beaucoup de pression, de stress et d’heures. On n’a plus beaucoup de temps pour bouger, alors que j’étais une grande adepte de plein air.»

Théâtre avec Lepage

Malgré le peu de temps qui est passé depuis l’opération, Mme Gilbert va déjà beaucoup mieux, au point qu’il serait difficile de deviner ce qu’elle vient de traverser.

Elle a même déjà recommencé à créer. Je l’ai d’ailleurs rencontrée dans l’atelier qu’elle partage avec Florent Cousineau. L’endroit se trouve au cœur du quartier Saint-Roch, non loin de Saint-Sauveur, où elle habite. Elle a représenté ces deux secteurs au conseil.

Du plus loin qu’elle se souvienne, cette native de Sillery en a mené large dans la vie. Elle a toujours eu mille et un champs d’intérêt. Issue d’une famille de 15 enfants, elle a grandi auprès de parents très occupés, dont un père ingénieur, qui fut le premier à se spécialiser dans le domaine de l’eau à Québec. Elle, se destinait au théâtre.

Une rencontre marquante

Puis, à 18 ans, une rencontre a changé le cours de sa vie. «Je faisais du théâtre avec Robert Lepage. On faisait partie d’une troupe de théâtre pour enfants, et c’est ce que je voulais faire dans la vie. Puis j’ai rencontré un Péruvien qui avait besoin de quelqu’un pour travailler avec lui. J’ai réalisé que j’étais capable de faire quelque chose avec ces doigts-là, et ç’a complètement changé mon parcours.»

La jeune artiste a vécu au Mexique, où elle a appris son art. Autodidacte pendant quelques années, elle s’est ensuite inscrite à la première école de joaillerie qui a ouvert ses portes à Québec. Elle y a côtoyé de grands joailliers, dont Michel-Alain Forgues. Puis elle a complété une longue formation, a appris auprès de maîtres de plusieurs pays, et a enseigné.

Elle est ensuite revenue s’installer à Québec, et afin de boucler ses fins de mois en attendant de vivre de son art, elle a investi dans l’immobilier. Elle possède encore aujourd’hui plusieurs logements.

«Pendant des années, je me suis dit que j’aurais dû aller m’installer à Montréal, mais après, j’ai fini par cesser de penser comme ça. J’ai réalisé que j’avais tout ce dont j’avais besoin à Québec. C’est tellement une belle ville, et la nature est toute proche», dit cette adepte de descente de rivière.

Approchée par Régis Labeaume

Néanmoins, lorsque Régis Labeaume l’a approchée pour faire partie de son équipe, en 2008, elle a plusieurs fois refusé. «On se connaissait depuis longtemps, car je suis une bonne amie de longue date de Micheline, l’une des sœurs de la conjointe de M. Labeaume, relate-t-elle. Dans les partys de famille, Régis jasait souvent avec moi, il s’intéressait à ce que je faisais, à mes œuvres, et, de fil en aiguille, il a manifesté son intérêt à ce que je sois candidate dans son équipe.»

Soif de renouveau

Mme Gilbert avait été présidente du Conseil des métiers d’art pendant dix ans, une fonction qui en quelque sorte l’a initiée à la politique. Au sommet de son art, inspirée de son désir de codifier autrement le couteau, elle avait remporté plusieurs prix et exposait ses œuvres à plusieurs endroits sur la planète, jusqu’en Corée du Sud.

«En même temps, je pense que j’étais fatiguée, comme artiste. La création, ça peut être souffrant, tu dois vendre ton œuvre. J’avais besoin de vivre quelque chose d’autre, de voir si j’existais ailleurs», relate-t-elle. Cette soif de renouveau l’a poussée à accepter l’offre de M. Labeaume.

En politique, elle a beaucoup appris. Elle a adoré travailler avec ses collègues et les fonctionnaires, «des gens très dévoués». Elle s’ennuiera moins de certains groupes de pression qui existent pour lutter, non pour le bien commun, dit-elle.

Conseil précieux

Mme Gilbert avait toutefois retenu un bon conseil que lui avait prodigué l’ex-conseiller municipal et historien Réjean Lemoyne: «Ne fais pas plus de deux mandats». «Je suis allée voir ce que j’avais à donner, et là, maintenant, il faut que je voie si j’existe encore dans mon atelier.»

J’ai pu voir une de ses œuvres récentes qui prend forme et qui sera exposée en février 2019 à l’Art Gallery de Burlington, musée national près de Toronto.

«Je n’ai jamais pensé faire carrière en politique, car une carrière, j’en avais déjà une comme artiste. J’espère juste que je n’ai pas perdu l’inspiration.» Pas de doute, elle l’a déjà retrouvée, cette belle inspiration.En rafale

Guy Laliberté, un bon client

La plus importante collection d’œuvres de Chantal Gilbert est détenue par Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil. «Il en a acheté beaucoup dans le cadre de mes expositions. Il m’a même invitée à exposer mes œuvres au siège social du Cirque du Soleil», raconte l’artiste. L’homme d’affaires fortuné lui a aussi commandé plusieurs sabres japonais. «Je ne voulais pas faire ça, des Japonais font ça à merveille, mais il voulait absolument que je le fasse. Je lui en ai livré un, et il m’a demandé une déclinaison selon mon interprétation. Ça m’a pris cinq ans à tout réaliser.» La famille Bronfman possède également quelques-unes de ses pièces, de même que le Musée d’art contemporain de Montréal, le Musée des Beaux-Arts de Québec et celui des maîtres et artisans de Montréal.

Plus beau souvenir

Pendant ses huit années à siéger au comité exécutif de la Ville, Mme Gilbert a été responsable des dossiers du développement social, des communautés culturelles et du logement social. À ce titre, elle est fière du dépôt, en 2013, d’une vision du développement social de Québec. Cet outil prévoit dix axes d’intervention en matière d’itinérance, d’habitation et d’accueil des nouveaux arrivants, notamment. La journée d’accueil des immigrants demeure l’un de ses plus beaux souvenirs, comme élue. Le visage heureux des enfants qui patinaient pour la première fois, à cette occasion, valait tout l’or du monde à ses yeux.

Aller voir ailleurs

Après avoir voyagé beaucoup comme artiste, Mme Gilbert regrette de n’avoir pu davantage aller voir ce qui se faisait ailleurs pour ses dossiers d’habitation et de logement social. «J’aurais aimé aller rencontrer des collègues ailleurs pour voir ce qui se passait chez eux, voir leurs meilleurs coups et les initiatives.» Elle donne l’exemple de l’Italie, où les coopératives d’habitation s’autosuffisent, modèle qu’elle aurait aimé implanter à Québec. Elle est d’ailleurs fière d’avoir contribué, avec l’Office municipal d’habitation, à la création d’un guichet unique pour le logement social. Il a fallu six années de travail pour y parvenir.