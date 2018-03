Une organisatrice communautaire menacée de déportation

Deux organismes ont invité dimanche les Montréalais à un rassemblement en solidarité avec Lucy Francineth Granados, une organisatrice communautaire arrêtée et menacée de déportation.

Selon un communiqué émis par Solidarité sans frontières et le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, Mme Francineth Granados, originaire du Guatemala, a été arrêtée le 20 mars dernier et a été envoyée au Centre de détention de Laval. Elle pourrait être renvoyée dans son pays le 27 mars.

Les deux organismes reprochent à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de ne pas avoir étudié la demande de résidence permanente pour motifs humanitaires de Mme Francineth Granados et demandent l’ouverture d’une enquête à ce sujet. Ils dénoncent également l’«arrestation violente» de la militante, qui, selon le site internet de Solidarité sans frontières, aurait été blessée au bras par les agents de l’ASFC.

Les organisateurs du rassemblement demandent à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, au ministre de l'Immigration, Ahmed Hussein, et au ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, de mettre un terme aux procédures de déportation visant Mme Francineth Granados.

Le rassemblement a eu lieu à 14 h, au centre de travailleurs et travailleuses immigrants, au 4755, avenue Van Horne, dans l’Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Selon Solidarité sans frontières, Lucy Francineth Granados a traversé le Mexique et les États-Unis en train pour échapper aux menaces d’un groupe de narcotrafiquants. Elle est réfugiée au Canada depuis neuf ans et serait le seul soutien financier pour ses trois enfants, qui vivraient encore au Guatemala.