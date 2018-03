Vasek Pospisil perd une dure bataille

Le Canadien Vasek Pospisil s’est incliné en deux manches de 7-5 et 7-6 (4) devant le Croate Marin Clic, dimanche, dans un duel de troisième tour du tournoi de Miami.

La deuxième tête de série de la compétition et troisième raquette mondiale a eu besoin de 1 h 54 min pour défaire le Britanno-Colombien, qui a notamment effacé trois balles de match lorsqu’il se trouvait au service avec un retard de 6-5 au second set.

Pospisil, 77e joueur de l’ATP, a commis six doubles fautes, soit trois de plus que le vainqueur. Cilic a dominé 6-5 pour le nombre d’as et a réalisé l’unique bris de l’affrontement, en plus d’avoir l’avantage 89-80 au chapitre des points remportés.

Le représentant de l’unifolié avait surpris le Russe Andrey Rublev, 27e favori, au tour précédent.