Adib Alkhalidey et Julien Lacroix tournent leur premier film

Adib Alkhalidey et Julien Lacroix tourneront en mai leur premier film, qu’ils ont entièrement scénarisé, a appris «Le Journal de Montréal». Le public est invité à participer au financement de ce projet de 150 000 $ que les deux humoristes produisent à eux seuls, sans subvention.

Un film «tragi-comique». Telle est la description que l’on peut se faire du premier long métrage d’Adib Alkhalidey et Julien Lacroix.

Les humoristes de 30 et 25 ans planchent depuis l’été dernier sur le scénario de ce film, qu’ils veulent dans le ton de «Little Miss Sunshine», et dans lequel ils camperont aussi les deux rôles principaux.

«C’est l’histoire de Walid [Adib], un homme dépressif qui rencontre An-tonin [Julien], le plus grand des imbéciles heureux, raconte Adib. Un jour, au boulot, Walid vit une situation qui est "la goutte qui fait déborder le vase". Il décide de s’enlever la vie sur son lieu de travail. Antonin le trouve et se donne comme mission, dès lors, de ne jamais l’abandonner et de lui sauver la vie, de lui rendre le bonheur... Et c’est une comédie! (rires)»

Financement participatif

C’est au fil de leurs rencontres sur différents projets que les deux humoristes se sont aperçus de leur passion commune pour le septième art. Tous deux ont étudié en cinéma (Adib au Cégep de Saint-Laurent, de 2006 à 2008, et Julien au Collège de Maisonneuve, de 2010 à 2012). Rapidement, l’idée d’écrire un scénario à quatre mains s’est mise en branle.

«Depuis que je suis petit, je vois Patrick Huard et je me dis que je veux faire du cinéma, dit Julien. On n’a jamais attendu dans la vie. Alors, on a décidé d’écrire notre film et de le faire, sans attendre les subventions.»

Pour arriver à boucler leur budget de 150 000 $, Adib et Julien lancent aujourd’hui même une campagne de financement participatif sur le site laruchequebec.com.

Des billets de spectacle, des affiches du film et une présence au générique peuvent ainsi être achetés par le public. Le duo, qui a investi lui-même un montant important dans la production, espère recueillir 65 000 $ avec cette campagne.

«On ne fait pas que demander de l’argent aux gens, dit Julien. On leur offre quelque chose en retour. Ils vont ainsi pouvoir participer directe-ment au financement du film.»

Tournage intensif

La distribution de ce film au titre encore indéterminé sera complétée dans les prochains jours. Adib et Julien ont plusieurs noms d’amis comédiens et humoristes en tête pour camper la vingtaine de rôles dans le scénario.

Le tournage intensif de 12 jours se déroulera entre le 10 et le 25 mai à Montréal. La sortie du film est prévue pour janvier 2019.

En plus des chapeaux de producteur, scénariste et acteur, Adib portera aussi celui de réalisateur pour ce projet. L’an dernier, l’humoriste a écrit et réalisé son premier court-métrage, «Va jouer dehors», qui a reçu un très bel accueil dans différents festivals.

Adib Alkhalidey et Julien Lacroix se partageront la scène dans une formule moitié-moitié les 10 et 11 avril au Théâtre Fairmount, dans le cadre du Dr. Mobilo Aquafest (drmobilo.com). Le duo sera aussi en spectacle au Club Soda le 8 septembre. Tous les profits de ces représentations iront au financement de leur film.