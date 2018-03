Les joueurs à surveiller au Stade olympique

Les Blue Jays de Toronto et les Cardinals de St. Louis vont s'affronter lundi soir et mardi au Stade olympique dans une courte série de deux matchs pour conclure leur camp d'entraînement respectif. Le tout un lundi et mardi, mais pourquoi?

Vous pourrez voir ces duels sur les ondes de TVA Sports, lundi et mardi, à compter de 18h30.

Fort simple! Avec la nouvelle convention collective, les équipes du baseball majeur auront droit de trois à quatre jours de repos supplémentaires au calendrier, alors plus tôt que d'amorcer la saison avec quelques matchs le dimanche et le lundi, le baseball majeur a décidé de partir le bal en grand un jeudi avec les 30 équipes en action.

Donc, comme le veut la tradition des dernières années, les Jays disputent leurs deux derniers matchs préparatoires à Montréal, ce qui tombait lundi et mardi. Alors oubliez les théories de conspiration voulant que le baseball majeur veut tester le niveau de volonté des partisans de baseball montréalais. Simple logique de calendrier! Cependant, un fort achalandage lors de ces deux matchs enverrait tout un message à Rob Manfred et sa bande!

Voici les joueurs à surveiller pour les deux prochains jours, que vous soyez au stade ou sur les ondes de TVA Sports:

Vladimir Guerrero fils : Le fils du père et ancienne légende des Expos. Les Jays nous font un beau cadeau en l'amenant à Montréal. Il amorcera la saison au niveau AA, mais vous pourrez profiter de son immense talent. Il a obtenu deux départs pendant le camp et il a fait toute une impression avec six coups sûrs en neuf présences, dont un double. Parions qu'il voudra en donner un peu plus cette semaine à Montréal.

Bo Bichette : Un autre cadeau des Blue Jays. Avec Guerrero fils, il représente l'avenir de la concession. Le joueur d'arrêt-court est considéré comme l'un des meilleurs espoirs du baseball majeur. Il a lui aussi obtenu deux départs pendant le camp et il n'a pas raté sa chance avec trois coups sûrs en sept présences. Il a frappé un circuit et produit quatre points. Surveillez-le de près!

Marcus Stroman : Ennuyé par une inflammation à l'épaule droite, il a été quelque peu limité pendant le camp d'entraînement si bien qu'il ne sera pas le lanceur partant du match d'ouverture jeudi. Tant mieux pour les amateurs de baseball de Montréal qui pourront le voir à l'oeuvre sur la butte du Stade olympique. Il est toujours spectaculaire et voudra avoir un départ de qualité avant d'amorcer la saison.

Joe Biagini : Il sera le partant des Jays mardi. Il devrait amorcer la saison au niveau AAA puisqu'il n'y a pas de place pour lui dans la rotation et les Jays ne veulent pas l'utiliser comme releveur pour le moment. Il aura quand même une dernière chance de laisser une bonne impression, lui qui connaît un camp plutôt ordinaire.

Randal Grichuk : Il en sera à ses premiers pas au Stade olympique puisqu'il a été acquis par les Jays cet hiver dans une transaction avec les Cards justement. Ennuyé par une blessure à la cage thoracique, il n'a pas vu beaucoup d'action et aura besoin de présences au bâton afin d'être prêt pour le match d'ouverture. Un frappeur de puissance qui prendra la place de Jose Bautista dans le champ droit.

Toutefois, vous ne pourrez pas voir...

Josh Donaldson : Il a décidé de ne pas accompagner ses coéquipiers à Montréal pour éviter d'aggraver sa blessure à un mollet sur le gazon synthétique du stade. Dommage pour les amateurs de baseball de ne pas pouvoir le voir à l'oeuvre, mais il devrait être à son poste jeudi.

Devon Travis : Blessé à un genou la saison dernière, en voilà un autre qui ne voit pas d'un bon oeil la surface de jeu du Stade. Il restera lui aussi au complexe d'entraînement des Jays en Floride pour continuer sa préparation en vue du match d'ouverture.

Chez les Cardinals

Michael Wacha : Il sera le partant des Cards pour le match de lundi face à Marcus Stroman. Faut dire qu'il connaît un camp difficile avec une moyenne de points mérités de 4,20 en 15 manches. Il s'agira d'un bon test pour le vétéran lanceur droitier face à une formation presque complète à quelques jours du début de la saison régulière.

Mike Mikolas : Un vétéran de 29 ans qui vient de lancer pendant trois ans au Japon. Il effectue un retour dans le baseball majeur avec les Cards et sera sur la butte mardi face à Joe Biagini. Bien qu'il a commencé le camp d'une façon catastrophique (il a concédé dix points en 4 manches et deux tiers), il s'est repris avec brio depuis en concédant deux points seulement à ses 15 dernières manches. Les Cards comptent sur lui pour faire le travail, surtout en l'absence d'Adam Wainwrght qui amorcera la saison sur la liste des blessés.

Matt Carpenter : Toujours ennuyé par des maux de dos, Carpenter semble retrouver son élan d'antan. Moyenne de ,474 depuis qu'il a rejoint l'équipe à la mi-mars et entend connaître une bien meilleure saison que celle en 2017. Il devrait évoluer au premier coussin cette saison.

Marcell Ozuna : Acquis des Marlins de la Floride, il sera leur nouveau voltigeur de gauche. Ozuna ne voulait rien savoir de demeurer en Floride et vivre la vente de feu des Marlins, alors un nouveau départ avec les Cards devrait lui fournir la motivation nécessaire pour connaître une bonne saison. Disons qu'il a bien commencé avec trois circuits et 12 points produits en 55 présences au bâton pendant le camp.

Dominic Leone : Ce nom vous dit peut-être quelque chose puisqu'il évoluait avec les Blue Jays la saison dernière. Il a fait partie de la transaction qui envoyait Grichuk aux Jays. Leone pourrait même être le releveur numéro un des Cards puisque Luke Gregerson se retrouve sur la liste des blessés et Leone connaît tout un camp avec un seul point concédé en neuf manches de travail. On le verra donc en fin de match.