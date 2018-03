Des souliers commandés en ligne pour le ministre Leitao

Pour une deuxième année consécutive, à la veille du dépôt de son budget, le ministre des Finances, Carlos Leitao, s’est offert une nouvelle paire de souliers Aldo, cette fois-ci été livrée par le propriétaire de l’entreprise et homme d’affaires montréalais, Aldo Bensadoun.

Comme le veut la tradition, le ministre des Finances a reçu lundi les représentants des médias à son bureau afin d’enfiler sa nouvelle paire de souliers devant les caméras.

M. Leitao s’est alors prêté au jeu d’une petite mise en scène au cours de laquelle il a d’abord dévoilé, sur l’écran de son ordinateur, quelle paire il avait décidé d’acheter, par Internet.

« J’ai aussi une petite surprise pour vous, parce que même si j’ai commandé les chaussures il n’y a pas très longtemps, elles me sont livrées et si vous me permettez, [...] je vais aller accueillir qui va me livrer les chaussures », a dit M. Leitao, en assurant au passage qu’il avait bel et bien payé les deux taxes, même en ligne.

« Absolument, parce que c’est une entreprise québécoise. J’ai commandé les chaussures et elles me sont livrées par le propriétaire de l’entreprise lui-même, une entreprise familiale québécoise », a-t-il souligné, en accueillant M. Bensadoun.

Pour ceux que ça intéresse, vérification faite, le ministre des Finances a indiqué que ses nouveaux souliers lui allaient « comme un gant ».

Un budget axé sur la qualité de vie

M. Leitao en a ainsi profité pour envoyer un message aux Netflix et autres géants du web de ce monde dont le budget 2018-2019 sera empreint.

« Le commerce électronique est là pour rester [...], a reconnu le ministre. C’est déjà un canal de distribution qui est très efficace, qui est très répandu, et [...] au Québec, nous avons tout à fait l’intention de mettre en place une équité fiscale pour tous les détaillants de biens ou de services, (en s’assurant qu’ils) perçoivent la taxe de vente. »

Autour de 110 G$

Interrogé par les journalistes, le ministre des Finances a une fois de plus tenté de se détacher de l’étiquette d’austérité que plusieurs ont accolé à son gouvernement en début de mandat.

« Encore une fois, il n’y a pas eu de compression a-t-il répété. Nous avons ralenti le rythme de croissance des dépenses parce qu’il fallait le faire. [...] Il fallait le faire pour qu’on soit capable de vivre à l’intérieur de nos moyens ».

« Ce qu’on fait depuis déjà deux ans, a-t-il ajouté, c’est de nous assurer que tout ça est bien financé, et que tout ça augmente au même rythme que la croissance des revenus. »

Aurons-nous droit à une hausse des sommes consacrées à l’éducation? « Dans tous les budgets, il y a toujours augmentation, s’est limité à dire M. Leitao. On n’a jamais réduit les budgets... Nous sommes rendus maintenant à un budget de... Je pense qu’on est à 110 milliards de dollars. »