Deux semaines depuis la disparition du petit Ariel

Les policiers et bénévoles ne baissent pas les bras et mettent toujours des efforts pour retrouver le petit Ariel, dont on est sans nouvelles depuis maintenant deux semaines.

Ariel Jeffrey-Kouakou, 10 ans, a quitté le domicile familial du quartier Ahuntsic-Cartierville, à Montréal, le 12 mars dernier, et n’a pas été revu depuis.

Le Service de police de la Ville de Montréal évalue toujours quels moyens il prendra pour tenter de retrouver le petit garçon. L’hélicoptère et l’escouade nautiques sont au nombre des avenues envisagées et pourraient être déployés cette semaine.

S’il y a moins de policiers visibles sur le terrain, le SPVM assure que des enquêteurs des crimes majeurs sont toujours sur le dossier pour explorer toutes les pistes de résolution possibles.

Un poste de commandement est toujours en place pour récolter les informations 24 heures sur 24, et chacune d’entre elles est vérifiée.

En fin de semaine, des bénévoles ont pris part à une battue en présence des parents d’Ariel. Certains d’entre eux ont raconté qu’ils ne travaillaient plus depuis deux semaines afin de donner un coup de main à la famille et témoigner de leur solidarité. Par ailleurs, samedi, quelque 200 personnes ont pris part à une veillée aux chandelles.

La semaine dernière, les policiers ont annoncé qu’ils privilégiaient désormais la thèse de l’accident pour expliquer cette disparition.