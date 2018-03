Le Canada expulse des diplomates russes

Par solidarité avec le Royaume-Uni, le gouvernement fédéral a annoncé lundi l’expulsion de quatre diplomates russes qui travaillent à l’ambassade de la Russie à Ottawa.

De plus, le gouvernement Trudeau a rejeté une demande de la Russie pour l’ajout de trois employés diplomatiques, dans la foulée de l’empoisonnement d’un ancien espion russe et de sa fille au Royaume-Uni.

«L’attentat à l’agent neurotoxique perpétré à Salisbury, sur le sol d’un proche partenaire et allié du Canada, est un acte méprisable, odieux et irresponsable qui aurait pu mettre en danger la vie de centaines de personnes», a affirmé la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, par communiqué.

«L’attentat à l’agent neurotoxique perpétré récemment représente une menace évidente pour l’ordre international fondé sur des règles et pour les règles établies par la communauté internationale afin d’assurer que les armes chimiques ne détruisent plus jamais de vies humaines», a-t-elle ajouté.

Concernant l’expulsion de diplomates russes, Chrystia Freeland a précisé qu’il «a été établi que ces quatre personnes sont des agents du renseignement ou des personnes qui ont utilisé leur statut diplomatique pour compromettre la sécurité du Canada ou s’immiscer dans sa démocratie».

Elle a critiqué la Russie pour de «nombreux comportements inacceptables» depuis quelques années, dont «sa complicité avec le régime Assad, son annexion de la Crimée, les combats dirigés par la Russie dans l'est de l'Ukraine, le soutien aux troubles civils en Ukraine, en Géorgie, en Moldavie et dans d’autres pays voisins, son ingérence dans les élections et ses campagnes de désinformation».

Plus tôt lundi, les États-Unis annonçaient l'expulsion de 60 «espions» russes dans le cadre d'une action coordonnée entre pays occidentaux pour répondre à l'empoisonnement au gaz innervant d'un ex-agent russe et de sa fille en Grande-Bretagne dont ils accusent Moscou.

Le président russe Vladimir Poutine a toujours nié que son pays soit derrière cette attaque.