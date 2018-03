Le cannabis bientôt autorisé pour traiter les douleurs menstruelles

Les femmes qui résident dans l’État de New York seront bientôt en mesure d’utiliser le cannabis médical pour traiter leurs douleurs menstruelles.

Les législateurs de l’État, qui ont déjà légalisé le cannabis à des fins médicales, sont prêts à ajouter les crampes menstruelles à la liste des conditions qui justifient la prise de cannabis médical.

Le cannabis demeure toutefois illégal à des fins récréatives dans cet État. Il est possible de se faire prescrire du cannabis dans l’État de New York, pour des maladies comme le VIH, le cancer, et la sclérose en plaques notamment.

Des produits à base de cannabis pour soulager les douleurs pelviennes existent déjà.

Whoopi Goldberg a notamment lancé sa propre ligne de produits féminins infusés au cannabis en 2017, un marché florissant, rapporte le MailOnline.

Des produits, tel que des tampons féminins infusés au cannabis permettraient de calmer les crampes et douleurs pelviennes en moins de 20 minutes, évitant ainsi de prendre des médicaments par voie orale, comme des anti-inflammatoires.

Toutefois, selon une gynécologue rencontrée par le MailOnline, il n’existe pas assez de recherches sur le sujet pour confirmer que ce type de traitement est réellement efficace.

«Les patientes me le demandent constamment. Peut-être que dans cinq ans, ce serait le traitement que je recommanderais, mais actuellement nous avons besoin d’essais cliniques pour le savoir», a indiqué la Dre Lauren Streicher.

Un des composants relaxants de la marijuana permettrait soulager les contractions musculaires. Cependant, certains produits utilisent principalement le THC - l'élément psychoactif.

En février dernier, un tampon vaginal infusé au cannabis a été mis en vente aux États-Unis, prétendant soulager ces douleurs.

On dit que la capsule exploite les propriétés analgésiques de la marijuana sans effet psychotrope.

Les fabricants affirment que le THC aide à bloquer la douleur tandis que le cannabinol travaille avec le système immunitaire pour réduire l'inflammation.