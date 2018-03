L'opposition a des questions sur les recherches pour retrouver Ariel

Le dossier en lien avec la disparition du petit Ariel Jeffrey Kouakou, 10 ans, porté disparu depuis deux semaines s’est transporté à l’hôtel de ville de Montréal, lundi.

Le chef de l’opposition officielle, Lionel Perez, a demandé à la mairesse, Valérie Plante, de tenter d’obtenir des explications auprès du SPVM face au déclenchement des recherches que certains qualifient de tardif.

«On sait à quel point, le Service de police de la Ville de Montréal sur le terrain, depuis le début des recherches est très actif et très dévoué. Mais ces premières 24 heures sont primordiales dans n’importe quelle recherche. Alors, s’il y a eu un retard, il faudrait qu’on le sache, il faut expliquer le pourquoi et donner leur juste», a lancé M. Perez.

Entretemps, les policiers et bénévoles ne baissent pas les bras et mettent toujours des efforts pour retrouver le petit Ariel, dont on est sans nouvelles depuis maintenant deux semaines.

Ariel Jeffrey Kouakou a quitté le domicile familial du quartier Ahuntsic-Cartierville, à Montréal, le 12 mars dernier, et n’a pas été revu depuis.

Le Service de police de la Ville de Montréal évalue toujours quels moyens il prendra pour tenter de retrouver le petit garçon. L’hélicoptère et l’escouade nautique sont au nombre des avenues envisagées et pourraient être déployés cette semaine.

S’il y a moins de policiers visibles sur le terrain, le SPVM assure que des enquêteurs des crimes majeurs sont toujours sur le dossier pour explorer toutes les pistes de résolution possibles.