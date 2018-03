Quels pays ont expulsé des diplomates russes?

Les États-Unis ont annoncé lundi l'expulsion massive de diplomates russes, rejoints par 14 pays Européens, ainsi que par l'Ukraine et le Canada, à la suite de l'empoisonnement en Grande-Bretagne de l'ex-espion russe Sergueï Skripal par un agent chimique.

Voici la liste des expulsions prévues, auxquelles la Russie a promis de riposter:

-Aux États-Unis, 60 «espions» russes vont devoir quitter le territoire, a annoncé la Maison-Blanche. Il s'agit, selon un haut-responsable américain, de «la plus importante expulsion» d'agents de renseignement russes de l'histoire des États-Unis. Un haut responsable de l'administration américaine a précisé que 48 «agents de renseignements connus» dans diverses missions aux États-Unis et 12 membres de la mission russe de l'ONU étaient concernés. Le consulat russe de Seattle sur la côte ouest des États-Unis va être fermé, Washington mettant en avant la proximité d'une base de sous-marins et d'une grande partie des installations industrielles de Boeing.

-Paris et Berlin ont également emboîté le pas à Londres, qui avait expulsé 23 diplomates russes le 20 mars. Moscou avait riposté en expulsant 23 diplomates britanniques.

-Au total, quinze pays de l'Union européenne ont annoncé lundi des expulsions visant une trentaine de diplomates russes, a indiqué Donald Tusk, le président du Conseil européen.

Ces expulsions en cascade ont été annoncées par l'Allemagne (4 expulsions), la France (4), la Pologne (4), la Lituanie (3), la République tchèque (3), l'Espagne (2), l'Italie (2), les Pays-Bas (2), le Danemark (2), la Suède (1), la Lettonie (1), la Roumanie (1), la Croatie (1), la Finlande (1), l'Estonie (1).

Donald Tusk a également indiqué que «des mesures supplémentaires, incluant de nouvelles expulsions, ne sont pas exclues dans les prochains jours et semaines».

Selon une source diplomatique française, les quatre diplomates russes obligés de quitter l'Hexagone sont l'attaché de défense, le chef de la mission économique, le consul à Strasbourg et l'un des consuls à Marseille.

-L'Ukraine a annoncé l'expulsion de 13 diplomates russes «dans un esprit de solidarité avec nos partenaires britanniques et nos alliés transatlantiques et en coordination avec les pays de l'UE».

-Le Canada a décidé d'expulser quatre diplomates. Le gouvernement canadien a également indiqué avoir rejeté trois demandes de personnel diplomatique supplémentaires présentées par le gouvernement russe.

-La Norvège et la Hongrie ont chacune annoncé l'expulsion d'un diplomate russe, et l'Albanie, membre de l'OTAN, de deux.