Rester fort malgré la douleur

Près d’une centaine de proches et d’amis se sont rassemblés en pleine rue pour rendre hommage à Thomas Ratté, dimanche soir, à l’endroit même où l’adolescent de 17 ans a été happé mortellement par un conducteur ivre.

Thomas Ratté se promenait en compagnie de sa copine et d’un ami sur l’avenue du Bourg-Royal, à Charlesbourg, vendredi soir. Il circulait à planche à roulettes, tandis que ses deux comparses marchaient sur le gazon. C’est à ce moment qu’un conducteur ivre au volant de sa camionnette l’a violemment percuté. Son décès a été constaté samedi après-midi.

«C’était le gars le plus heureux sur la planète», a louangé Alexandre D’Avrainville, un ami proche qui a été l’un des instigateurs de ce rendez-vous.

Le rassemblement s’est déroulé pendant près de deux heures. Les policiers ont bloqué l’accès au tronçon de l’avenue Bourg-Royal qui se rattache au chemin de Château-Bigot. Une croix verte a été plantée et des feux d’artifice ont explosé dans les airs afin de rendre un hommage à «Tomy».

«Restez forts, a lancé sa sœur Rachel Ratté à la foule. Avec lui, il n’y avait jamais de chicane. Il faisait juste rire. Repensez à ces moments-là. Il faisait juste du bon.»

Camélia Lopez, la copine de la victime, a assisté au moment du drame, impuissante. Elle est retournée sur place, dimanche, transportant avec un ami une croix.

«Il était magique»

«Il réunissait tout le monde. Il était magique, raconte l’adolescente. J’étais censée me lever avec lui ce matin. Il devait me dire bonne nuit et me donner des bisous.»

Thomas Ratté poursuivait son cheminement scolaire au centre d’éducation aux adultes Odilon-Gauthier, après quoi il souhaitait devenir mécanicien. Il était un vrai passionné d’automobiles.

Thomas avait fait plus que bonne impression auprès de ses beaux-parents, qui le qualifient de «total package». «C’est le genre de garçon que même si tu avais une journée plus difficile, il trouvait le moyen de te faire sourire», témoigne Roberto Lopez, qui prévoyait faire un double de clé pour son gendre ce week-end.

Si les circonstances exactes du drame restent à déterminer, l’homme de 29 ans qui conduisait la camionnette pourrait faire face à une accusation de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort.

«Je veux que ce rassemblement-là fasse comprendre à quel point un accident fait mal à beaucoup de monde», a affirmé Kim Bourgault, la petite-cousine de Thomas Ratté.

«Il faudrait que le monde prenne conscience que prendre son auto en boisson, c’est quasiment tuer quelqu’un d’avance», a-t-elle lancé comme message.