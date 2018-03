18 mois de prison pour avoir frappé l’amant de sa blonde

Un homme cocu passera 18 mois en prison pour avoir asséné deux violents coups de poing à l’amant de sa copine, qui lui ont laissé des séquelles permanentes.

Jason Gérussi a plaidé coupable d’avoir commis des voies de fait graves.

Le matin du 12 août dernier, Gérussi s’est pointé vers 5 h au logement d’une amie, situé à Sherbrooke.

Comme personne ne répondait, M. Gérussi est entré et s’est mis à chercher sa conjointe. Il a alors surpris l’amant de celle-ci nu comme un ver qui sortait de la chambre où était couchée sa blonde.

Selon le juge, l’accusé était en colère et a donné deux coups de poing d’une rare violence à l’homme sans défense.

«La victime se trouvait paisiblement dans un lieu d’habitation privé et elle était en droit de s’attendre à ne pas être attaquée de la sorte», a-t-il tranché.

Fractures au visage

L’homme de 43 ans a écopé de 18 mois de prison pour avoir causé des séquelles permanentes à son rival, soit une légère déformation faciale et une perte de vision partielle.

«Cela est grave», a commenté le juge de la Cour supérieure Charles Ouellet, lorsqu’il a rendu son verdict, le 1er mars dernier, au palais de justice de Sherbrooke.

Dès le premier coup de poing, l’amant de 40 ans dit s’être effondré.

«J’étais sonné raide. Ma face a éclaté. Je n’avais plus vraiment conscience de rien», a raconté la victime.

Nouveau couple

Par la suite, l’homme s’est rendu à l’hôpital, où il a été opéré pour ses fractures au visage. Il a ressenti des douleurs insupportables.

«J’y pense encore tous les jours», a-t-il exprimé.

Pendant six semaines, il a mangé uniquement de la soupe. Il ne pouvait pas non plus se moucher sans provoquer de saignements intenses.

Comme il est maintenant en couple avec la femme avec qui il a été surpris, la victime craint M. Gérussi lorsqu’il sortira de prison.

Le juge a donc interdit tout contact entre les nouveaux conjoints et l’accusé.