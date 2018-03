Christina Aguilera méconnaissable sur la Une du Paper Magazine

La reconnaissez-vous? Reconnue pour ses looks extravagants, la chanteuse pop Christina Aguilera a osé se mettre à nue sur la couverture du magazine Paper.

La diva de 37 ans a choisi de poser sans maquillage pour quelques photos lors de la séance.

«J’ai toujours été quelqu’un qui aime expérimenter avec les styles. Je me crée des personnages lorsque je tourne des vidéoclips. Je suis une artiste et je fais des performances alors je suis habituée de me mettre en scène», a-t-elle confié.

COURTOISIE PAPER MAGAZINE

L’interprète de la chanson «Beautiful», qui prône l’acceptation de soi, a également expliqué pourquoi elle souhaitait se dévoiler ainsi.

C’est libérateur de pouvoir me montrer ainsi. Ça me fait apprécier qui je suis et voir ma vraie beauté», a-t-elle ajouté.

Mère de deux enfants, la chanteuse, qui participe à la version américaine de «La Voix» à titre de coach, est aussi revenue sur les débuts effrénés de sa carrière.

«C’était une période controversée, mais très enrichissante pour moi. Madonna avait déjà pavé le chemin pour ma génération. Maintenant, c’est à mon tour de poursuivre le chemin pour les générations futures», a-t-elle déclaré.

