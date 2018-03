Denis Gallant ouvert à la direction du SPVM

Alors que son contrat comme inspecteur général de la Ville de Montréal tire à sa fin, Me Denis Gallant parle déjà de son avenir et affirme «ne fermer aucune porte»... même celle du poste de directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

En entrevue au Québec matin, l’ancien procureur en chef de la commission Charbonneau a affirmé qu’il comptait occuper son poste jusqu’à l’automne ou «au début de l’hiver», même si son contrat de cinq ans se termine en février 2019. Lorsqu’on lui a fait remarquer que cela coïncide avec la fin du mandat de Martin Prud’homme, directeur intérimaire du SPVM, Me Gallant a nié quelconque lien direct, mais a admis que le poste pourrait l’intéresser.

À lire également:

- L'inspecteur général pourrait quitter avant la fin de son mandat

«Ce bout-là n’était pas voulu. [...] J’en ris! On m’a vu à la tête de plusieurs endroits, notamment l’UPAC, le SPVM également... Comme j’ai dit, si jamais il y a un processus d’ouvert, et ça c’est un grand «si», et le deuxième «si» c’est de savoir si c’est un civil, c’est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant. Je ne ferme aucune porte», a-t-il confié.

Me Gallant n’exclut pas, aussi, un retour à la pratique du droit qu’il qualifie de «l’un des plus beaux métiers du monde».

Quant à son travail accompli au cours des quatre dernières années, l’inspecteur général estime qu’il peut dire «mission accomplie» et que le travail se poursuivra malgré son départ.

«Il y a juste la tête qui part. Le Bureau de l’inspecteur général comme institution est formé, est pleinement opérationnel avec 30 individus qui travaillent très fort avec des backgrounds différents et qui a donné des résultats», conclut Me Denis Gallant.