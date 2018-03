Des embûches dans le Maine aussi

Hydro-Québec fait face à de nouvelles résistances dans son ambition d’exporter de grandes quantités d’électricité en Nouvelle-Angleterre. Cette fois-ci, elles ne viennent pas du New Hampshire, mais du Maine.

Trois producteurs d’électricité de cet État s’opposent au projet d’Hydro et de son partenaire, Central Maine Power (CMP), de construire une ligne de transport de 950 millions $ US pour relier le Québec à la région de Boston.

«Il est amplement clair que l’intégration de ressources énergétiques de grande envergure, hors marché [c’est-à-dire subventionnées], dans le marché de la Nouvelle-Angleterre pourrait avoir des conséquences profondes et non intentionnelles», peut-on lire dans un document déposé par les entreprises américaines auprès d’un organisme réglementaire du Maine.

Tarifs

Les trois producteurs – Calpine, Dynegy et Bucksport – exploitent des centrales alimentées au gaz dans le Maine. Ils soutiennent qu’il est loin d’être certain que des importations d’Hydro-Québec auraient pour effet de réduire les tarifs d’électricité des résidants et des entreprises du Maine, comme l’affirme CMP. Hydro cherchera à vendre son électricité au prix du marché, estiment-ils.

Et si jamais la nouvelle ligne de transport entraînait une baisse substantielle des tarifs d’électricité dans le Maine, cela pourrait compromettre la viabilité financière des centrales au gaz existantes, préviennent les entreprises américaines.

«La fermeture prématurée de n’importe quelle centrale alimentée aux combustibles fossiles dans le Maine aurait un impact direct sur la fiabilité du réseau et réduirait la diversité des approvisionnements, ce qui placerait le Maine à risque dans l’éventualité où l’hydroélectricité canadienne deviendrait indisponible [par exemple s’il y avait une panne et qu’Hydro-Québec choisissait de favoriser le Québec au détriment de la Nouvelle-Angleterre]», écrivent-elles.

Emplois

Les producteurs prétendent en outre que l’arrivée massive d’hydroélectricité à coûts abordables en provenance du Québec serait susceptible de nuire aux projets de production d’électricité solaire et éolienne actuellement à l’étude dans le Maine.

CMP «claironne le potentiel de création d’emplois du projet, principalement sous la forme d’emplois de construction temporaires, mais ne dit rien des effets défavorables sur les centrales existantes du Maine, des emplois qu’elles procurent à des habitants du Maine et de l’occasion qui serait perdue de développer de nouvelles centrales dans le Maine en raison d’une surabondance d’électricité importée du Canada», déplorent les concurrents d’Hydro-Québec.

Au siège social de la société d’État, on n’est pas surpris par la sortie des entreprises américaines, a indiqué une porte-parole, Lynn St-Laurent.

«Nous nous sommes associés à des leaders de l’industrie et nous sommes en bonne posture pour ce projet», a-t-elle affirmé, en martelant que l’électricité d’Hydro-Québec n’est «aucunement subventionnée».

Le projet de ligne de transport passant par le New Hampshire est sérieusement compromis, ce qui oblige le Massachusetts et Hydro à miser sur le Maine.