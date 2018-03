Des frais d'interurbain alors qu'il se trouvait au Québec

Des camionneurs et autres travailleurs qui font régulièrement la route entre Matapédia et New Richmond se plaignent de frais interurbains ajoutés sur leurs factures de cellulaires Telus. Ces frais seraient dus à l’emplacement des tours de la compagnie de télécommunication.

Pierre-Luc Leclerc se pose plusieurs questions depuis qu’il a reçu une facture salée de Telus pour des frais interurbains. M. Leclerc est un travailleur de la route qui doit régulièrement traverser la Gaspésie. «Récemment, j’ai changé de secteur. À ce moment-là, j’ai eu des frais d’utilisations excessives sur mon compte de cellulaire».

Pour un mois d’utilisation, il avait près de 150$ de frais interurbains. Pourtant, le travailleur routier n’avait pas fait d’appel à l’extérieur du Québec.

«J’avais un forfait Québec illimité. Finalement, en parlant avec le service technique, on a réussi à comprendre que quand je circulais entre New Richmond et Matapédia, à peu près, le cellulaire utilisait la tour du Nouveau-Brunswick.»

La situation est connue de Telus. La compagnie nous a répondu par courriel qu’en effet «il y a des cas où des clients font un appel près d’une frontière provinciale et que le signal de transmission est capté par une antenne située à l’extérieur du Québec.»

Ce serait plutôt rare selon la compagnie. Pourtant, d’autres camionneurs à qui nous avons parlé se sont déjà plaints au service à la clientèle. «Toutes les fois, il faut que tu rappelles là-bas», ajoute le camionneur Mario Levesque. C’est après plusieurs heures au téléphone avec la compagnie que Pierre-Luc Leclerc a réussi à se faire créditer la surfacturation.

«On voulait me créditer la moitié au départ. Je n’étais pas d’accord, car je ne considère pas avoir fait des interurbains. Donc, je n’ai pas à les payer», soutient le travailleur de la route.

Telus lui a également recommandé de changer de forfaits. «Donc, j’ai l’odieux de payer plus cher en raison d’un problème technique.»

«Si par contre le problème n’est pas résolu à leur satisfaction, on les encourage à se plaindre à la Commission des plaintes relatives au service de télécom-télévision», informe Éric Rancourt, directeur des relations médias au CRTC.

Le CRTC pourrait examiner la problématique des frais interurbains si plusieurs plaintes s’accumulent. Pierre-Luc Leclerc a l’intention de porter plainte, car il ne croit pas que le client doit payer pour l’absence de tours de Telus en Gaspésie.