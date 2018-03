Des portions du Texas s'affaisseraient à cause du pétrole

L'exploitation effrénée d’hydrocarbures dans l’ouest du Texas a des conséquences désastreuses sur le territoire.

Une nouvelle étude utilisant des données satellites pour mesurer les changements du sol près de villes de Pecos, Monahans, Wink et Kermit, au Texas, montre les nombreux changements du sol au fil des années.

À certains endroits, le sol se serait enfoncé jusqu’à 10 cm de profondeur (4 pouces), alors que dans d’autres secteurs, le sol est surélevé, révèle le site scientifique Live Science.

À un endroit, le sol s’est enfoncé si profondément qu’un nouveau lac s’est formé, le lac Boehmer.

Le secteur particulièrement touché est le bassin Permian, très riche en hydrocarbure. L’extraction de pétrole et de gaz y est très intense, et le territoire est sillonné par les nombreux oléoducs et routes qui permettent d’acheminer les hydrocarbures.

Les chercheurs ont noté les changements de topographie dans le cadre d'un projet plus vaste examinant comment les activités humaines modifient la région.

Dans les découvertes que les chercheurs ont faites, ils ont notamment noté qu’un gouffre s'est ouvert en 1980 et un autre en 2002 près de Wink; le sol autour de ces gouffres chute encore d'environ 1,5 cm (4 cm) par an.

L'équipe de recherche a découvert environ 4,5 cm d'affaissement à Wolfbone Field, au sud de la ville de Pecos. Ce champ a également été le site de six petits tremblements de terre, un en 2015 et cinq en 2017. Le sol est probablement en train de s'effondrer à cet endroit en raison de la grande quantité de pétrole extraite du sous-sol depuis 2015, ont écrit les chercheurs.

Ces scientifiques sont financés par la NASA pour étudier les changements géologiques le long de la côte du Golfe, et ils ont encore deux ans pour compléter ce projet, qui couvrira l'ouest du Texas jusqu'au nord de la Floride.