Le dossier du petit Ariel fait sortir Valérie Plante de ses gonds

Pour une deuxième journée consécutive, la disparition du petit Ariel Jeffrey Kouakou s'est retrouvée au cœur d'un débat à l'hôtel de ville de Montréal.

Or, mardi matin, dans le cadre de la séance du conseil, on a rarement vu la mairesse de Montréal, Valérie Plante, autant en colère face aux questions de l'opposition officielle.

Le leader adjoint de l'opposition, Francesco Miele, a expliqué que des questions avaient été soulevées, par les citoyens, entre autres, au cours des derniers jours à l'égard du travail du SPVM, en particulier au sujet du déclenchement des recherches pour retrouver le garçon de 10 ans.

«Est-ce normal que l'administration municipale ne soit pas sortie, ne soit pas publiquement intervenue pour défendre son corps de police et surtout pour rassurer les Montréalais», a déclaré M. Miele dans le cadre de la période de questions.

«M. Miele, je trouve votre question franchement inacceptable. Vous savez quoi, je suis allée sur le terrain, mais je n'ai pas amené de kodaks avec moi, c'est ça la nuance», a lancé la mairesse.

«Ne jugez pas mon travail. J'ai juste une façon différente de faire que mon prédécesseur», a répliqué Valérie Plante en expliquant que tout le monde était préoccupé par la disparition du petit Ariel, que le SPVM et bénévoles continuaient de travailler d'arrache-pied et que le corps policier avait toute sa confiance.

«Il n'y a pas une virgule de ma question qui portait sur ce que la mairesse a fait pendant deux semaines, je n'ai pas politisé ma question, aucunement. Je ne politise pas le sort d'un enfant», a tout de suite tenu à préciser le conseiller municipal de l'opposition.

«En fait, c'est exactement ce que vous faites M. Miele. Ce cas-là, c'est triste pour tout le monde et ce n'est pas le temps de casser du sucre sur ceux qui sont sur le terrain en train de faire du travail, le SPVM et les bénévoles. Moi je suis derrière eux, on suit le dossier», a répondu avec colère la mairesse.

Valérie Plante a accusé l’opposition de politiser la disparition de l’enfant et d’essayer de l’intimider personnellement.