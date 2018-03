Le Québec est un important exportateur de chocolat

Bien que la fève de cacao ne pousse pas au Québec, le chocolat et les produits dérivés de cacao représentent le deuxième groupe de produits bioalimentaires les plus exportés par la province.

En 2017, les exportations de chocolat et des autres produits dérivés du cacao ont atteint 1,16 G $. Les États-Unis représentent près de 98% du marché des exportations québécoises.

La viande de porc est le premier produit le plus exporté par le Québec au chapitre de la valeur dans l’industrie bioalimentaire, avec 1,6 G $.

Selon Raymond Dupuis, vice-président exécutif de Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada, le sucre est un intrant important dans la fabrication de chocolat qui peut varier de 40% à 60% du contenu.

Le prix du sucre

Or, aux États-Unis, le sucre coûte plus cher en raison de mécanismes instaurés pour protéger l’industrie sucrière, a expliqué M. Dupuis. Le gouvernement américain soutient de façon artificielle les prix du sucre au-dessus des prix mondiaux et des prix canadiens afin de supporter la production domestique de sucre de canne et de sucre de betterave.

«Cela fait en sorte que l’écart au niveau du coût de fabrication peut atteindre jusqu’à 75%. C’est énorme ! Les États-Unis ne sont pas les seuls à se livrer à cette pratique. L’Europe aussi le fait», a affirmé M. Dupuis.

Certains joueurs profitent de cet avantage concurrentiel comme le fabricant suisse Barry Callebaut, qui, depuis 1997, exploite une usine de fabrication de chocolat à Saint-Hyacinthe. Ces installations sont d’ailleurs devenues l’une des plus importantes en Amérique du Nord.

D’après les évaluations du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, la province représente un acteur marquant dans la filière mondiale du cacao et il représente un exportateur en très forte progression.

Les importations de cacao au Québec viennent principalement d’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Ghana et Nigéria), de l’Équateur, de l’Indonésie et de la République dominicaine.