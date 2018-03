«Madame s’est reprise en main», affirme son avocat

Au lendemain des vives réactions suscitées par la libération de Josée Milot, cette gardienne qui a plaidé coupable, hier, après avoir abandonné un enfant lors d’un incendie, son avocat a tenu à préciser les circonstances ayant mené à cette décision.

En entrevue à l’émission Le 9 heures, Me Antonio Cabral a expliqué que sa cliente avait profité de son passage derrière les barreaux pour entreprendre une nouvelle vie.

«Pendant sept mois, madame a pu travailler sur elle-même. Elle a complété ses cours pour terminer son école secondaire, elle s’est reprise en main, elle a travaillé sur son profil de consommation. Elle a entamé des thérapies à l’intérieur des murs, qui ne sont pas le même genre de thérapie qu’elle va entreprendre maintenant. Il y a vraiment eu un travail et quand la procureure de la poursuite et moi on regardait madame, on voyait que ce n’était plus la même personne», a raconté Me Cabral.

Selon l’avocat, Josée Milot avait consommé une plus grande quantité de drogue que d’habitude lorsque sont survenus les événements. Il semble que Mme Milot essayait de se sortir de la toxicomanie depuis plusieurs années.

«Mme Milot n’a pas eu l’intention de blesser cet enfant-là et la famille comprend également qu’elle a fait quand même sept mois derrière les barreaux, ce qui n’est pas banal non plus. Une journée en prison c’est quand même difficile et elle a fait sept mois. Elle ne s’est pas assise à attendre la suite des choses, elle a vraiment fait des efforts pour pas que ces choses se reproduisent. La partie dissuasive du système judiciaire a quand même été accomplie et maintenant il y a la partie réhabilitation et Mme Milot a elle-même entamé des démarches pour entamer une thérapie de six mois fermée», a ajouté Me Antonio Cabral.

Le 31 août dernier, Josée Milot, a accidentellement mis le feu à un appartement du quartier Hochela-Maisonneuve où elle gardait une fillette de 18 mois. Pendant qu’elle cuisinait, un feu s’est déclaré sur un rond de poêle. Elle a tenté de l’éteindre avec des amas de vêtements, mais sans succès, avant de quitter les lieux.

Des policiers non loin de là sont rapidement intervenus et, malgré toute la fumée, ils ont réussi à extirper l’enfant des flammes.