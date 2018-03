Messmer écrit un livre sur l’hypnose

Messmer suscite beaucoup d’adoration, mais aussi du scepticisme. Pour aider à démystifier son métier et répondre à ceux qui souhaitent comprendre, il écrit actuellement un livre à mi-chemin entre la biographie et le guide pratique sur l’hypnose.

Aidé par un script-éditeur, Messmer a amorcé l’écriture de son premier ouvrage. Adulé tant au Québec qu’en France, il publiera le livre sur les deux continents d’ici les 12 prochains mois.

«C’est un mélange entre un livre pratique et un livre récit, indique son producteur chez Entourage, Éric Young. Les gens lui demandent tellement souvent des conseils. On va en découvrir plus sur Messmer l’homme, ce qu’il est, mais on va savoir aussi comment l’hypnose a changé sa vie, son destin. »

Le livre n’abordera pas les thématiques de la santé physique et mentale, précise Éric Young, mais exposera les bienfaits de l’hypnose à travers l’histoire personnelle du fascinateur québécois.

Attendu en Europe

Ce projet s’inscrit dans un horaire déjà chargé pour Messmer cette année, avec les tournages de «Lâchés lousses» (TVA) et «Stars sous hypnose» (TF1).

Messmer s’envolera également vers l’Europe fin mai pour présenter pour la première fois «Hypersensoriel». Il donnera 24 spectacles en un mois. Il se produira entre autres six fois au Grand Rex de Paris, d’une capacité de 2700 places.

Messmer détient d’ailleurs le record du plus grand nombre de billets vendus au Grand Rex, avec 109 358 spectateurs. Puisque la salle est aussi un cinéma, le précédent record appartenait au film «Le Grand Bleu», de Luc Besson, sorti en 1988.

«Les spectateurs l’adorent, ils ne s’en lassent pas», expliquait la journaliste belge Antonella Soro, du magazine «Ciné Télé Revue», qui a fait le voyage outre-Atlantique avec neuf autres journalistes européens la semaine dernière pour voir en primeur «Hypersensoriel».

Antonella Soro n’avait jamais vu Messmer en spectacle. «Je suis dubitative, je ne demande qu’à voir. Mais il est fascinant. On sent qu’il a une maîtrise, et ça, c’est indéniable», a-t-elle convenu.

Ralentir le rythme

Après 2018, Messmer indique qu’il voudrait ralentir le rythme de travail. Une des raisons principales de ce ralentissement anticipé est Soleil, sa fille de 11 mois.

C’est ce qu’il répond quand on lui demande s’il voudrait percer un jour le marché américain, après avoir conquis la France de manière phénoménale. Il faut tellement d’investissement de temps et d’énergie pour le faire, que pour l’instant, il y renonce.

«Ça fait quand même 27 ans que je fais ce métier-là. Au lieu de faire 200 shows par année, je voudrais descendre à 125, et choisir les endroits où j’aime le plus aller», confiait-il la semaine dernière, à Québec.

«On a pensé à aller aux États-Unis quand on a fini la tournée d’¨Intemporel¨, révèle Éric Young. On s’est demandé si on allait développer le marché anglo-saxon, ou si on consolidait nos acquis extrêmement solides en tentant de repousser les limites. C’est ce qu’on a choisi.»