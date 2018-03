Mise en garde concernant les poussins, canetons et lapereaux offerts

À l’approche de la fête de Pâques, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) souhaite rappeler à la population que l'achat d'un animal est une décision qui doit être mûrement réfléchie.

«Bien que la fête de Pâques ne dure que 24 heures, les animaux vivent bien plus longtemps et deviennent grands rapidement! Par exemple, un lapin a une espérance de vie d'environ 10 ans», souligne le MAPAQ.

Chaque année, de nombreux animaux et plus particulièrement des poussons, des canetons et des lapereaux sont adoptés puis abandonnés par leurs propriétaires pour finir dans des refuges.

Le MAPAQ réitère sa préoccupation quant au bien-être de ces animaux et invite la population à prendre en considération certains aspects dans sa réflexion. Notamment la capacité de répondre aux besoins essentiels de l'animal tout au long de sa vie, ainsi qu'aux coûts liés à l'entretien, comme les soins vétérinaires et l'achat de nourriture