Ottawa prend des mesures pour contrer le dumping

Le gouvernement fédéral a annoncé mardi une série de mesures afin d’empêcher que de l’acier et de l’aluminium étranger transitent par le pays, avant d’être exportés au Mexique et aux États-Unis en évitant des droits de douane plus importants.

«Nous ne laisserons pas des pratiques commerciales inéquitables, comme le détournement de l’acier et de l’aluminium, compromettre ou menacer les industries nord-américaines, a mentionné le premier ministre Justin Trudeau par communiqué, mardi matin. Nos entreprises et nos travailleurs dépendent de nos industries intégrées, et nous allons prendre des mesures fermes en vue de défendre et de protéger nos relations commerciales les plus importantes. Le Canada ne servira pas à détourner des exportations à destination d’autres marchés nord-américains.»

Ottawa compte notamment donner le feu vert à l’Agence des services frontaliers du Canada afin d’identifier et de punir les entreprises qui évitent les droits de douane en modifiant par exemple légèrement un produit ou en les assemblant au Canada avant de les réexporter.

L’Agence aura aussi davantage de moyens pour examiner s’il n’y a pas de dumping, en examinant de manière plus poussée si les prix présentés dans les marchés intérieurs d’où proviennent l’acier ou l’aluminium étranger sont fiables. De plus, les syndicats obtiendront un statut afin de participer aux processus de recours commerciaux, notamment au Tribunal canadien du commerce extérieur.

Enfin, davantage d’échanges d’informations avec les États-Unis et le Mexique sont prévus concernant ce dossier.

Cette annonce survient une douzaine de jours après que le président des États-Unis Donald Trump eut imposé des droits de 25 % sur les importations américaines d’acier et de 10 % sur les importations d’aluminium. Il avait toutefois choisi d'exclure temporairement le Canada et le Mexique à condition que le nouvel accord de libre-échange entre les trois pays soit conclu à sa satisfaction.