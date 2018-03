Un enseignant de Saguenay accusé de voies de fait sur un élève

Un enseignant a comparu mardi matin au palais de justice de Chicoutimi, dans une affaire présumée de violence. Bruno Bonneau est accusé de voies de fait sur un élève, des événements qui seraient survenus le 9 novembre dernier.

Le professeur âgé de 58 ans s’est présenté au tribunal sans avocat. Quand le juge Jean Hudon lui a demandé s’il voulait plaider coupable ou non coupable, l’accusé a dit coupable, ajoutant qu’il ne comprenait pas toute la preuve contre lui.

Le criminaliste Charles Cantin, présent dans la salle, s’est alors offert comme ami de la cour pour rencontrer Bruno Bonneau.

Après discussion, Me Cantin a reçu le mandat de le représenter et a enregistré, au nom de son nouveau client, un plaidoyer de non culpabilité.

En novembre, le professeur à l’école secondaire Lafontaine de Chicoutimi aurait pris un élève à la gorge pour le frapper contre le mur et le rabattre sur le système de chauffage. Les faits se seraient produits en pleine salle de classe devant des élèves et une enseignante.

Me Cantin affirme que la Défense aura une autre version à offrir au tribunal. Bruno Bonneau reviendra en cour, le 22 mai.

Quelques jours après les faits allégués, Bruno Bonneau a quitté son emploi, en congé de maladie.

En novembre 2010, il avait été impliqué dans une altercation avec un jeune sur la rue Diana à Chicoutimi-Nord. Quatre mois plus tard, Bruno Bonneau avait plaidé coupable à un chef de voies de fait contre un mineur, mais le tribunal lui avait accordé une absolution inconditionnelle.

En 2005, l'enseignant a été impliqué dans une autre affaire de violence, cette fois, pour rage au volant. Il avait asséné deux coups de poing à un conducteur qui lui avait coupé le chemin sur le boulevard de l'Université à Chicoutimi.

Il avait alors reçu une absolution conditionnelle, la condition étant une probation de 12 mois durant laquelle Bruno Bonneau avait gardé la paix et avait eu une bonne conduite.