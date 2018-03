Un équipement de sauvetage insubmersible à Bécancour

Le Service de sécurité incendie de Bécancour s’est doté d'un nouvel équipement de sauvetage nautique, en l'occurrence une embarcation motorisée dont la coque est renforcée pour affronter des conditions de glace. Elle est également considérée comme insubmersible.

«Ça ne peut pas couler. Même remplie d'eau on peut mettre cinq personnes et ça continue à flotter. C'est moins confortable, on le dira, mais entre ça et rien...», a fait remarquer Luc Desmarais, chef du Service de sécurité incendie de Bécancour.

capture d'écran | TVA Nouvelles

L'équipement de secours nautique a été fabriqué à Montmagny et approuvé par Transports Canada. L'un des deux zodiacs du service d'urgence de Bécancour avait été irrémédiablement endommagé lors d'un sauvetage dans les glaces de la rivière Bécancour en janvier dernier. On a alors décidé de s'équiper d'une embarcation plus résistante.

«L'urgence était là; celle d'avoir un outil vraiment adapté pour le sauvetage sur glace», a indiqué le maire Jean-Guy Dubois.

L'embarcation de type UMA a couté 40 000$. L'investissement a été jugé nécessaire même s'il ne figurait pas au budget annuel. Le Service de sécurité incendie de Bécancour doit intervenir sur l'eau quatre ou cinq fois par année. Depuis le début 2018, il a déjà effectué trois sorties.