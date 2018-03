Un homme atteint par balle à Montréal

Un homme dans la vingtaine a été victime d’une tentative de meurtre, dans la nuit de lundi à mardi, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce à Montréal.

Vers 1 h 25, les policiers ont été appelés concernant des coups de feu sur l’avenue de Hampton, près du chemin Upper Lachine.

Sur place, ils ont trouvé un véhicule, avec la portière ouvre et sans personne à l’intérieur, avec des impacts de balle et des douilles sur le sol.

Un peu plus, sur l’avenue Regent, un homme a été trouvé atteint par balle au bas du corps. Il a été transporté à l’hôpital et on ne craint pas pour sa vie, a indiqué Andrée-Anne Picard, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Aucune arrestation n’a été effectuée et l’identité du suspect n’est pas connue, a précisé le SPVM.

La cause de cette tentative de meurtre demeure inconnue. Les enquêteurs des Crimes majeurs du SPVM, des techniciens en scène de crime et un maître-chien ont été appelés sur place.

Les avenues Regent et Hampton ont été fermées à la circulation dans les deux directions, entre le chemin Upper Lachine et la rue Sylvia Smith.