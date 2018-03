Budget Leitao: «Du garrochage d’argent aux Québécois!»

Le nouveau budget du ministre des Finances Carlos Leitao est un véritable «garrochage» d’argent aux contribuables après des mois d’austérité.

C’est du moins ce qu’avance le commentateur Richard Martineau dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

Pour lui, ce budget préélectoral est un véritable «festival des dépenses», avec 4,6 G$ de nouvelles dépenses, ce qui obligera le gouvernement à puiser 1,6 G$ dans son fonds de réserve.

«Le gouvernement Couillard me fait penser à ma grosse tante», donne-t-il en exemple.

«J’avais une tante, je la voyais, puis elle était grosse. Quand je la voyais six mois après, elle était mince. Six mois plus tard, elle était à nouveau grosse. On l’appelait la ''tante accordéon''. Elle, elle faisait des régimes drastiques pour perdre beaucoup de poids. Elle arrêtait quasiment de manger. Évidemment elle maigrissait, elle fondait. Après quelques mois elle n’en pouvait plus et elle retombait la face dans le cadeau. C’est exactement ce qui se passe avec le gouvernement Couillard», image le chroniqueur.

Selon lui, pendant trois ans, les Québécois se sont serrés la ceinture, pour finalement se bourrer dans les bonbons pendant l’année électorale.

«Qu’est-ce qu’il annonce le gouvernement Couillard? ''Si vous nous portez au pouvoir l’année prochaine, on va resserrer la ceinture.'' Pourtant tous les nutritionnistes disent que c’est une très mauvaise façon de suivre un régime. Ce qui faut c’est de manger à ta faim, mais de couper les portions», exemplifie Richard Martineau.

Il croit toutefois que les Québécois ne sont pas dupes.

«C’est du ''garrochage'' d’argent, moi je ne vois pas le plan général là-dedans. (C'est comme si les libéraux nous disaient): ''Tu vas l’avoir ton petit cadeau, tu vas te la fermer maintenant? Tu vas arrêter de chialer maintenant? Parfait! V’là ton petit cadeau''».

«On verra s'ils vont gagner leur pari».