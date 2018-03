Des manifestants bloquent l’accès à un chantier de déboisement

Les résidents de Saint-Adolphe-d’Howard dans les Laurentides poursuivent leur bataille contre la ligne à haute tension d’Hydro-Québec, qui traversera leur territoire, entre Grand-Brûlé et Saint-Sauveur.

Depuis 7 h mercredi, une poignée de manifestants sont rassemblés pour tenter de bloquer l’accès d’un chantier de déboisement à des travailleurs d’Hydro-Québec, au coin de la route 329 et du chemin Chalifoux.

Ils réclament l’enfouissement de la future ligne depuis près de cinq ans pour minimiser son impact sur le paysage de Saint-Adolphe-d’Howard, ville principalement touristique des Laurentides.

«Récemment, Nature Québec, Fondation Rivières ainsi que plusieurs artistes et personnalités de différents milieux, ont aussi apporté leur appui à cette demande d'enfouissement. Et ce, même si Hydro-Québec poursuit le déboisement, sans égard envers les élus et les citoyens de la région», peut-on lire dans un communiqué du comité aviseur de Saint-Adolphe, qui organise la manifestation.

La ligne à haute tension Grand-Brûlé-dérivation Saint-Sauveur dans les Laurentides couvre une distance de 42,5 km entre le poste du Grand-Brûlé à Mont-Tremblant et une ligne existante située entre les postes de Saint-Sauveur et de Sainte-Agathe-des-Monts.