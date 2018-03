Le cycliste était dans une forme physique exceptionnelle

Le cycliste de 82 ans mort à la suite d’une collision avec une voiture, ce week-end, à Boucherville, était dans une forme physique exceptionnelle et utilisait son vélo 365 jours par année, selon ses proches.

L’accident qui a coûté la vie à Jean-Guy Couture s’est produit dimanche, vers 11 h, à l’angle du boulevard De Montarville et de la rue de Normandie. L’octogénaire a été heurté par une voiture qui effectuait un virage à l’intersection. Il a été conduit d’urgence à l’hôpital, où les médecins ont notamment découvert qu’il avait des côtes et des vertèbres fracturées, la moelle épinière sectionnée et une hémorragie aux poumons, selon sa famille. Son décès a été constaté quelques heures plus tard.

Pas criminel

L’enquête tend à démontrer qu’il n’y a aucun élément criminel et que l’accident aurait été causé par M. Couture, qui n’aurait pas respecté son feu de circulation, a indiqué la police de Longueuil.

Cette hypothèse ne fait toutefois aucun sens aux yeux de la famille de la victime.

«Jean-Guy, c’était loin d’être un cowboy, un téméraire, confie sa nièce Nicole Couture. C’était le premier à faire de la sensibilisation auprès de toute la famille quant à la sécurité à vélo. Il portait toujours son casque et il respectait toujours les lois.»

Comme la thèse priorisée par les autorités jusqu’ici semble invraisemblable pour les proches, ceux-ci attendent impatiemment les conclusions des policiers et demanderont aussi une enquête du coroner afin d’en avoir le cœur net.

Un grand passionné

Chose certaine, le résident de Boucherville est mort en pratiquant sa plus grande passion. Il avait vendu sa voiture et se déplaçait exclusivement à bicyclette depuis une vingtaine d’années. Jean-Guy Couture est dépeint par sa nièce, dont il était très proche, comme un homme informé et passionné par tout ce qui touchait à la santé. Il adorait faire ses courses à vélo et cuisiner ses repas à partir d’aliments naturels.

«Il était plus en forme que nous tous [sa famille] mis ensemble», lance Nicole Couture avec un brin d’humour.