Le SPVM condamné dans un dossier de profilage racial

Le Tribunal des droits de la personne a rendu publique mercredi une décision qui condamne le SPVM et deux de ses agents à verser 14 000$ à un automobiliste noir pour profilage racial.

Le 4 juin 2011, les agents Martin Robidoux et Jean-Michel Fournier ont intercepté le véhicule du plaignant sur le boulevard Henri-Bourassa, Davids Mensah, un jeune homme de 23 ans d’origine ghanéenne.

Diverses vérifications au dossier conducteur du plaignant révèlent des irrégularités au Code de la sécurité routière. Le plaignant en est informé et contraint de sortir de son véhicule. Il proteste. En peu de temps, la situation dégénère. Les policiers ont recours à la force et procèdent à son arrestation. Ils le menottent, le fouillent et le font monter dans l’auto-patrouille.

Au terme de l’incident, le plaignant est libéré et son véhicule est remorqué. Les policiers lui remettent deux constats d’infraction.

Les policiers ont nié toute forme de profilage racial ou de discrimination. Ils soutiennent que l’intervention reprochée s’est effectuée en toute légalité et légitimité en application du Code de la sécurité routière.

À trois ou quatre reprises, un agent lui demande «où est la drogue?» Le plaignant nie toute possession. Il ajoute qu’en tant qu’étudiant en techniques policières, il lui importe de ne jamais en consommer. Traumatisé par cette arrestation, Davids Mensah a décidé de ne plus poursuivre ses études car il ne voulait pas être collègue avec eux.

«Il est dégouté de l’intervention des agents Fournier et Robidoux et désabusé par le travail des policiers. La perspective d’avoir un jour à travailler en partenariat avec de tels individus le rebute»', indique-t-on dans la décision.

Traumatisé, il ne conduit plus à ce jour de véhicule au Québec, sinon que de rares fois. Le plaignant soutient avoir profondément souffert de l’atteinte à sa dignité et que son équilibre psychologique en a été affecté.