«Un jour, je serai la meilleure chanteuse du monde!» - Céline Dion

À l’aube des 50 ans de Céline, son frère, Jacques Dion et sa conjointe, Geneviève Garceau, se sont rappelé de doux souvenirs de l’époque où la chanteuse la plus populaire au monde faisait encore des vocalises dans le sous-sol.

«Aujourd’hui, Céline est encore la même enfant qu’elle était au départ pour moi, partage son frère Jacques, qui a 13 ans de plus que la chanteuse. Elle n’a jamais changé sa façon d’être, de ‘’focuser’’, c’est ce qui l’a amené à être qui elle est.»

Jacques Dion se plait à raconter que lorsque Céline avait 6 ou 7 ans, la jeune fille descendait «dans la cave», où ses frères et sœurs faisaient de la musique. Elle prenait alors le micro et voulait chanter. « On disait : ‘’maman! Vient chercher Céline, elle nous empêche de pratiquer!’’ Aujourd’hui, c’est nous qui lui demandons de venir chanter avec nous.»

Et déjà, la jeune chanteuse savait ce qu’elle voulait : «Quand elle quittait la cave, elle nous disait : vous allez voir, un jour, je vais être la meilleure chanteuse du monde!»

Une femme généreuse

Tout le monde le dit : Céline Dion est une femme généreuse. Sa belle-sœur, Geneviève Garceau, ne peut qu’aller dans le même sens.

«Elle est comme ça pour vrai. Quand le drame est arrivé dans notre vie avec l’accident de Jimmy, elle et René ont été très présents.»

«Elle est généreuse de cœur, c’est en elle», renchérit Jacques Dion.

La famille de Céline Dion ne sera pas à ses côtés pour ses 50 ans ce vendredi. «Ça lui mettrait trop de pression», avance sa belle-sœur. Mais ils seront tout de même avec elle d’une certaine