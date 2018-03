Une «guerre civile» sur Sainte-Catherine?

Le conseiller municipal de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Marvin Rotrand, a carrément perdu patience face à l’administration Plante, mardi.

M. Rotrand estime qu’une guerre civile nous guette si la mairesse et son équipe n’adoptent pas une attitude plus ouverte à la consultation en lien avec les grands chantiers et projets.

«L’administration Plante vient de déclencher une guerre de quatre ans qui aurait pu être évitée», a lancé le conseiller Rotrand.

«Il ne s’agit pas de la voie Camillien-Houde, mais d’autres projets qu’elle veut réaliser. Il s’agit d’une autre escarmouche avant le ''Fort Sumter'' et le déclenchement d’une guerre civile dans le dossier de la rue Sainte-Catherine», a ajouté le conseiller municipal de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Cette déclaration plutôt surprenante de M. Rotrand est passée presque inaperçue, mardi, dans le cadre de l’assemblée du conseil.

M. Rotrand prenait la parole pour dénoncer entre autres l’absence selon ses dires d’une véritable consultation avant de procéder à la fermeture de la voie de transit Camillien-Houde.

M.Rotrand a aussi parlé du projet de réfection de la rue Ste-Catherine, estimant encore là qu’il fallait consulter davantage les citoyens.

C’est à ce moment que M. Rotrand a sorti l’expression guerre civile pour faire part de la colère citoyenne et que l’opposition aux projets de l’administration Plante allait grandir si on continue de les ignorer.

Joint au téléphone mardi, Marvin Rotrand a expliqué que l’expression guerre civile n’était en fait qu’une image symbolique pour traduire la grogne des contribuables.