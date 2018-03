Abdeslam fixé sur son sort le 23 avril

Le jihadiste français Salah Abdeslam, qui risque 20 ans de prison en Belgique pour sa participation à une fusillade avec la police en mars 2016 à Bruxelles, sera fixé sur son sort le 23 avril.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a annoncé cette date jeudi à l'issue d'une audience de procédure à laquelle Abdeslam, 28 ans, incarcéré en région parisienne, ne participait pas.

«Le jugement sera rendu le lundi 23 avril à 8h45», a simplement dit la présidente Marie-France Keutgen.

C'est la première fois qu'un tribunal se prononcera concernant le seul membre encore en vie des commandos jihadistes qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015 faisant 130 morts.

Lors du procès en février, Abdeslam n'avait fourni aucune explication au tribunal. Au premier jour de l'audience, il avait défié la justice affirmant «placer sa confiance en Allah et c'est tout».

Il n'était pas revenu le second jour, laissant son coprévenu Sofiane Ayari, un jihadiste tunisien de 24 ans, seul face aux juges.

Une peine de 20 ans de prison assortie d'une période de sûreté des deux tiers a été requise contre les deux hommes accusés de «tentative d'assassinat sur plusieurs policiers dans un contexte terroriste».

Le 15 mars 2016, c'est lors d'une perquisition de routine dans un logement supposé vide (dans le cadre de l'enquête sur le 13 novembre), que des policiers belges et français avaient été visés par des tirs d'armes automatiques rue du Dries, dans la commune bruxelloise de Forest.

Trois d'entre eux avaient été blessés, et un jihadiste algérien de 35 ans tué fusil en mains en couvrant la fuite d'Ayari et d'Abdeslam (dont les enquêteurs retrouveront rapidement une empreinte ADN sur les lieux).

Ce raid policier avait précipité la fin de la cavale de celui qui était alors l'homme le plus recherché d'Europe. Abdeslam a été arrêté le 18 mars à Molenbeek, autre commune bruxelloise, en compagnie d'Ayari.

Au procès de la fusillade, l'accusation a insisté sur «l'ancrage sévère» des prévenus dans l'idéologie du groupe État islamique et leur détermination à s'en prendre aux policiers, pour justifier la peine de 20 ans réclamée, soit le maximum pour les faits jugés.

Jeudi l'avocat Guillaume Lys, représentant l'association de victimes du terrorisme V-Europe, a fait écho à ces propos, fustigeant «le comportement des prévenus qui a précipité ce qui s'est passé le 22 mars» (les attentats de Bruxelles qui ont fait 32 morts).

Une manière pour Me Lys de plaider «la légitimité» de V-Europe (créée pour aider les victimes de Bruxelles) à réclamer un euro symbolique de dommages et intérêts, ce que la défense des prévenus lui conteste.

«Je rappelle que ni Ayari ni Abdeslam ne sont poursuivis pour les attentats de Bruxelles (...) V-Europe pourra se constituer partie civile à ce procès-là», a répliqué Me Isa Gultaslar, qui défend Ayari.

Lui et Sven Mary, avocat d'Abdeslam, avaient mis en garde le tribunal en février contre la tentation d'être influencé par «la folie médiatique et sécuritaire» entourant ce procès, et imploré son impartialité.

«Ce dossier est pollué par tout ce que vous avez lu, vu, entendu», avait lancé Me Mary.

Salah Abdeslam, Français d'origine marocaine qui a grandi à Molenbeek, est un suspect-clé dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 revendiqués par l'EI.

Les investigations ont montré qu'il a déposé ce soir-là les trois kamikazes du Stade de France, près de Paris, avant d'abandonner une ceinture explosive, laissant penser qu'il devait lui aussi mener une attaque suicide, même si au final la ceinture s'était avérée défectueuse.

Abdeslam aurait été un important logisticien, soupçonné d'avoir convoyé à travers l'Europe à la fin de l'été 2015 dix jihadistes liés à la cellule franco-belge à l'origine des attentats de Paris et de Bruxelles. Parmi eux un certain Sofiane Ayari, qui avait rejoint l'EI en Syrie fin 2014.