Bagotville sera sous haute surveillance pour le G7

Le gouvernement canadien ne badine pas avec la sécurité entourant le Sommet du G7 et jusqu’à 1100 militaires et policiers seront basés à l’aéroport de Bagotville, au Saguenay, où arriveront les chefs d’État.

Un document du gouvernement fédéral invite les entreprises à soumissionner pour les services alimentaires. Il chiffre les services à fournir «à environ 500 policiers et 600 militaires qui seront sur place tous les jours, 24 heures sur 24, selon des quarts de travail de 12 heures.»

L’appel d’offres porte sur la période du 1er mai au 13 juin, mais c’est du 6 au 9 juin que les effectifs seront au maximum. Le Sommet a lieu les 8 et 9 juin au Manoir Richelieu à La Malbaie. Les chefs d’État feront le trajet entre Bagotville et l’hôtel en hélicoptère.

3 corps

Le document détaille les intervenants; la GRC, la 3e Escadre des Forces armées, qui opère déjà à la base de Bagotville, et le 35e Groupe-brigade. Ce dernier est une formation de la Réserve de l’Armée dont le quartier général est à Québec, mais dont l’une des 12 composantes est le Régiment du Saguenay, une unité d’infanterie basée dans le secteur Chicoutimi.

La GRC sera présente du 4 au 10 juin à Bagotville. Le 35e Groupe-bridage prendra du service avec au début 300 membres dès le 1er mai et restera en poste jusqu’au 13 juin. Le mandat de la 3e Escadre portera sur la période du 21 mai au 12 juin.

Affaires mondiales Canada aura pour sa part entre 50 et 100 employés et fournisseurs sur place du 4 au 9 juin. Le document prévoit aussi les repas nécessaires à 50 représentants des médias et 20 personnes du Centre des opérations pour la période du 7 au 9 juin, ainsi que les rafraîchissements pour les «VIP et délégués».

Pour se qualifier, le soumissionnaire «doit avoir complété au moins un projet comprenant la préparation et le service de repas quotidiennement pour un minimum de 500 personnes pour une période de quatre semaines consécutives, au cours des cinq dernières années.»

Religion et allergies

Le soumissionnaire devra aussi tenir compte des régimes alimentaires particuliers «associés notamment à des motifs religieux, à des problèmes de santé, à l’exclusion des glutens, aux allergies alimentaires ou aux maladies temporaires (...) Par mesure de précaution générale, aucun fruit de mer ni arachide ne doit figurer au menu.»

Le contrat prévoit aussi qu’au plus fort des besoins, soit pour la période du 4 au 10 juin, le soumissionnaire puisse fonctionner sans aucune livraison de l’extérieur pour une période de 48 heures. On demande ainsi de prévoir «une fraîche réserve d’aliments et d’eau potable suffisante pour deux jours afin de répondre aux besoins des membres déployés en cas d’urgence imprévue.»

Le gouvernement demande également à ce que les surplus qui ne pourront faire l’objet de dons alimentaires soient compostés.