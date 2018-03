Barrette promet une «nouvelle ère» pour les infirmières

Gaétan Barrette prévoit que les ratios infirmières-patients qui seront testés dès cet été mèneront éventuellement à l’embauche «de centaines de personnes, peut-être même de milliers» dans le réseau de la santé.

Le ministre de la Santé et la présidente du principal syndicat des infirmières étaient tous sourires jeudi pour annoncer les détails de la mise en place des projets-pilotes sur les ratios de professionnels en soins par patient.

Pour le moment, trois projets ont été dévoilés, sur les 17 qui se débuteront à travers le Québec d’ici l’automne. L’Hôpital général du Lakeshore testera les ratios en médecine, tandis que ceux en chirurgie seront évalués au CHAUR de Trois-Rivières. En CHSLD, le projet-pilote se déroulera au CLSC de Bagotville.

«Aujourd'hui, les ratios infirmière-patients dans les CHSLD de jour sont de 25 à 32 patients par infirmière; de soir, 50 à 64 patients par infirmière; et de nuit, de 75 à 96 patients par infirmière, a expliqué le ministre Gaétan Barrette. Et là on va commencer nos premiers projets avec des ratios de 20 à 27 patients par infirmière de jour; 25 à 32 patients par infirmière de soir; de 37 à 44 patients, moins de la moitié de patients, par infirmière de nuit.»

Les détails pour les autres projets-pilotes ne sont pas encore connus : Québec et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) ont négocié jusqu’aux petites heures du matin jeudi pour en arriver à cette entente.

Cri du cœur d’une infirmière

La question des ratios infirmières-patients a refait surface dans l’actualité en janvier dernier quand une infirmière en CHSLD, Émilie Ricard, a lancé un cri du cœur sur Facebook. La jeune femme se disait exténuée après s’être occupée de 70 à 76 patients durant son quart de nuit.

Une fois les ratios idéals définis, ceux-ci deviendront désormais une directive ministérielle afin d’alléger le fardeau des infirmières. «C’est difficile d’imaginer que ça n’amène pas à de l’embauche. [...] On parle de centaines de personnes, peut-être même de milliers de personnes», assure Gaétan Barrette.

Le ministre souligne que le coût de ces embauches massives «sera probablement dans la centaine de millions de dollars, et probablement dans des centaines de millions de dollars». Ces sommes, assure-t-il, sont déjà pourvues dans le dernier budget Leitao.

Le ministre Barrette rejette toutefois la proposition de la FIQ d’inscrire les futurs ratios dans une loi.