Bissonnette plaide coupable: beaucoup de questions demeurent sans réponses

Si le plaidoyer de culpabilité d’Alexandre Bissonnette, l’auteur de la tuerie à la mosquée de Québec, permet d’éviter aux victimes de revivre les événements à travers un procès, plusieurs questions demeureront sans réponse.

Dans sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin, Richard Martineau est revenu sur tous les questionnements qui sont soulevés quant à cet attentat qui a bouleversé le Québec.

«Le hic, c’est que s’il n’y a pas de procès, il y a plein de choses qui restent en suspend. Est-ce qu’il discutait dans des groupes? Est-ce que quelqu’un l’a radicalisé? Est-ce qu’il y avait des contacts avec des gens? Faisait-il partie d’un groupe?», se demande le chroniqueur.

Un procès aurait également pu permettre de faire taire toutes les rumeurs incessantes qui circulent sur les médias sociaux depuis l’attentat.

«Je regardais dans les médias sociaux, qui sont vraiment des égouts à ciel ouvert. On dit ‘’ Ah ah, on a voulu faire taire Alexandre Bissonnette! On avait peur de ce qu’il dise pendant le procès.’’ On parle d’un deuxième tireur, on parle d’un triangle amoureux. Il existe toutes sortes de théories folichonnes et un procès aurait permis de mettre un terme à cela», croit-il

Il souligne néanmoins que c’est peut-être une bonne chose pour les victimes de mettre un terme rapidement aux procédures judiciaires. Éviter la tenue d’un procès pourrait leur permettre de panser leurs plaies sans avoir à revivre le drame.

Les discussions sur la sentence vont commencer le 10 avril. Bissonnette pourrait écoper de 150 ans de prison.