De la pluie et même de la neige pour le long congé de Pâques

Alors que la plupart des secteurs du Québec auront droit à de la pluie pour commencer la grande fin de semaine de Pâques, d’autres régions devront se préparer à recevoir de la neige.

Selon Steve Boily, météorologue chez Environnement Canada, «deux dépressions vont passer sur nos secteurs dans les 72 prochaines heures».

«Une première dépression va apporter de la pluie sur le sud et le centre de la province à partir de ce [jeudi] soir, a-t-il indiqué en entrevue à TVA Nouvelles. Ça va se poursuivre jusqu’à [vendredi] après-midi.»

Pendant ce premier système, ces secteurs devraient recevoir entre 10 et 20 mm de pluie.

Sur les régions plus à l’est et au nord, comme la Côte-Nord et le parc national de la Gaspésie, on s’attend toutefois à recevoir entre 10 et 15 cm de neige. Quelques flocons de neige fondantes pourraient également tomber en Estrie, dans le Bas-Saint-Laurent et au Saguenay-Lac-Saint-Jean

«Ce ne sera pas nécessairement facile à conduire dans le parc des laurentides vendredi à cause de la pluie qui se change en neige la nuit prochaine, explique M. Boily. J’espère que les gens n’ont pas enlevé leurs pneus d’hiver encore, parce que [vendredi], ce sera essentiellement de la neige.»

Un autre système dimanche

Dans la nuit de samedi à dimanche, un deuxième système en provenance des Grands Lacs, probablement moins chargé en humidité que le premier, traversa la province.

À Montréal et dans les environs, ce système laissera un peu pluie au cours de la nuit. Mais, plus au nord, c’est plutôt de la neige qui devrait tomber. En Abitibi-Témiscamingue, à Chibougameau et sur la Côte-Nord, c’est entre 5 et 10 cm de neige qui devraient tomber.

Selon M. Boily, le mercure jouera au yo-yo pendant tout le long week-end en restant sous zéro pendant la nuit et en remontant légèrement pendant le jour.