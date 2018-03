Des mots qui révèlent une personnalité «extrêmement narcissique»

La lettre lue en cour, hier, par l’auteur de la tuerie à la mosquée de Québec, révèlerait une personnalité «extrêmement narcissique».

Mercredi, au palais de justice de Québec, Alexandre Bissonnette a plaidé coupable aux 12 chefs d’accusation de meurtre prémédité et de tentative de meurtre qui pesaient contre lui. S’adressant aux victimes et à leurs familles, il a exprimé ses remords, assurant ne pas être terroriste ou islamophobe, et expliquant qu’il était aux prises avec des pensées suicidaires au moment de la tragédie.

L’ex-agent de la Sûreté du Québec Paul Laurier, qui s’est intéressé de près au phénomène des tueries de masse, croit que les mots d’Alexandre Bissonnette en disent long sur lui. «Quand j’ai vu la lettre, j’ai fait: Wow! Quel niveau d’utilisation de la première personne! C’est ‘’je’’ et ‘’moi’’ constamment», a-t-il rapporté. Il fait remarquer qu’il y avait «peut-être trois lignes pour les victimes», tout le reste tournant autour de sa personne.

Après le massacre de Columbine, survenu en 1999, M. Laurier avait pris part à une importante rencontre pour identifier les points communs aux tueurs de masse, et une vingtaine de traits en étaient ressortis. «Quand j’ai lu la lettre hier, je me suis dit: c’est exactement une caractéristique de quelqu’un qui est encore dans un processus mental particulier», a-t-il déclaré au Québec Matin.

Il espère maintenant que la preuve qui a été recueillie contre lui sera pleinement utilisée pour la science, afin de prévenir d’autres tragédies. «On ne pourra rien faire pour le passé; par contre, on peut apprendre du passé. [...] On sait qu’il a fait du repérage, on sait un paquet de trucs sur lui», indique l’homme.

«Il y a des moyens, maintenant, avec l’intelligence artificielle, d’aller voir les corpus de ces tueurs-là, de les analyser et de pouvoir surtout détecter», a-t-il lancé, lui qui souhaite maintenant que la Couronne ordonne de conserver la preuve pour la faire analyser éventuellement par des spécialistes aptes à le faire.

«Il faut tourner la page, mais il faut essayer de comprendre ce qui s’est passé», conclut-il, rappelant que le nombre de tueries de masse est «statistiquement hors du commun» au Québec, dont l'histoire est marquée au fer rouge par les événements de Polytechnique, de Concordia, de Dawson, de la mosquée de Québec, et par divers actes terroristes qui ont été commis ici.