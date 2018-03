Dollarama augmente ses ventes, ses profits et son dividende

Avec un accroissement de ses ventes, de ses profits et de son dividende tant pour le 4e trimestre et pour son exercice financier 2018, Dollarama compte agrandir son centre de distribution à Mont-Royal, sur l’île de Montréal.

La superficie augmentera de 50% pour atteindre 500 000 pieds carrés d’ici la fin de 2020, afin de servir 1700 magasins en 2027, la cible fixée par le détaillant montréalais.

«La solide croissance des ventes des magasins comparables au cours de l'exercice 2018 et le succès rencontré par les nouveaux magasins ouverts au cours de l'exercice sont le reflet de la réaction positive des clients à notre gamme de produits et à notre proposition de valeur attrayante», a mentionné le président et chef de la direction de Dollarama, Neil Rossy, par communiqué, jeudi matin.

«Notre priorité pour l'exercice 2019 est la croissance continue des ventes dans les magasins existants, l'ouverture d'un nombre net de 60 à 70 nouveaux magasins à l'échelle du Canada, et l'agrandissement de notre centre de distribution existant pour soutenir la croissance à long terme», a-t-il ajouté.

Au quatrième trimestre qui s’est terminé le 28 janvier, la compagnie montréalaise a augmenté ses ventes de 9,8 % par rapport à la même période l’an dernier. Le résultat net est passé de 46,1 millions $ (1,24 $ par action) au quatrième trimestre de 2017 à 62,8 millions $ (1,45 $ par action) en 2018.

Pour l’exercice 2018, les profits ont bondi pour s’établir à 519,4 millions $ (4,55$ par action) alors qu’ils étaient de 445,6 millions $ (3,71$ par action) l’an dernier.

La direction de Dollarama a donc annoncé jeudi une hausse d’un cent du dividende trimestriel qui passe de 11 cents à 12 cents par action ordinaire.

Elle a aussi mentionné que son action serait fractionnée passant à trois pour une.