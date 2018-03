Le fédéral revoit la sélection des jurés et les enquêtes préliminaires

Dans l’espoir de rendre la justice plus efficace et accessible au pays, le gouvernement fédéral va de l’avant avec une réforme qui transformera le processus de sélection des jurés et réduira drastiquement le nombre d’enquêtes préliminaires.

La ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a présenté jeudi le projet de loi C-75.

Il s’agit en partie d’une réponse aux problèmes soulevés par la Cour suprême en rendant l’arrêt Jordan, dont la limite de temps imposée à la durée des procès a causé plusieurs arrêts de procédures depuis 2016.

La législation s’attaque d’abord aux enquêtes préliminaires. La procédure par laquelle les parties évaluent la preuve avant le début d’un procès sera dorénavant réservée aux crimes passibles de la prison à vie.

Cela réduira de 87 % le nombre de causes nécessitant une enquête préliminaire, selon le ministère de la Justice.

Le projet de loi C-75 vient également requalifier plus de 130 offenses en infractions mixtes. Pour ce type d’infractions, un juge peut décider de procéder par voie sommaire plutôt que par une mise en accusation. Ces infractions étaient auparavant limitées aux crimes passibles de deux ans de prison et moins. Ce seuil a été élevé à 10 ans.

Plusieurs mesures sont prévues afin de rendre la justice plus sensible aux réalités des peuples autochtones et des populations surreprésentées en milieu carcéral (toxicomanes, sans-abri, personnes atteintes de problèmes de santé mentale).

Le projet de loi abolira entre autres la récusation péremptoire des jurés, en vertu de laquelle la défense ou la couronne pouvaient exclure des jurés sans motif. Un juré pourra toujours être exclu, mais il faudra que ce soit justifié et approuvé par le juge.

Selon Ottawa, cette mesure permettrait d’avoir des jurys plus représentatifs dans des causes touchant des communautés autochtones, par exemple, comme celle qui a mené à l’acquittement de Gerald Stanley en février dernier pour le meurtre de Colten Boushie en Saskatchewan.

Le processus de remise en liberté provisoire sera également assoupli pour éviter que des conditions difficiles à respecter mènent à l’incarcération abusive de certains individus. Les juges devront aussi tenir compte ici du contexte particulier lié aux populations vulnérables.