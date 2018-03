Les Hells Angels du pays seront réunis au Québec

C’est au Québec que les Hells Angels tiendront le plus gros rassemblement de motards dans tout le pays, l’été prochain.

«Le Journal de Montréal» a appris de sources fiables que pour la première fois en 10 ans, les quelque 70 membres québécois des Hells vont recevoir leurs «frères» des autres provinces lors de leur rencontre annuelle appelée le «Canada Run».

Cet événement, qui verra les motards défiler sur leur Harley-Davidson en arborant leur veste ornée de la tête de mort ailée pendant qu’ils seront surveillés par de nombreux policiers, vise notamment à «promouvoir l’image du club et à discuter d’affaires», d’après un rapport du Service canadien de renseignements criminels.

Les policiers considèrent les Hells comme le groupe le plus dominant du crime organisé au pays, ayant notamment pris le contrôle du marché de la drogue au Québec.

L’endroit et les dates de cet attroupement, qui se déroule habituellement au mois de juillet, restent à être déterminés. On croit que les motards se réuniront quelque part sur la Rive-Sud.

Plus de 700 motards

On estime que l’événement pourrait regrouper plus de 700 ou 800 motards, dont les 450 membres en règle des Hells du pays, ainsi que des aspirants du gang et des porte-couleurs de ses nombreux clubs supporteurs.

La participation des Hells à ce rassemblement n’est pas obligatoire en vertu de leurs règlements internes, comme c’est le cas pour leur première sortie printanière à moto (la «First Run»).

Mais «la plupart du temps, tous les membres assistent à la Canada Run», a déclaré l’ancien «Ange de l’enfer» Dayle Fredette à la Sûreté du Québec en devenant délateur dans le cadre de l’opération SharQc.

La dernière fois que les Hells ont tenu leur «Canada Run» au Québec, en 2008, ils étaient 500 présents sur un terrain de camping et à la piste de course Sanair, à Saint-Pie, en Montérégie. Ils avaient festoyé dans le calme. La police n’avait rapporté aucun incident.

En août dernier, les Hells et leurs émules s’étaient aussi réunis à Sanair, lors du Thunder Bike Show, mais le maire de Saint-Pie, Mario St-Pierre, s’était dit «choqué» de leur présence.

La Ville avait accordé un permis aux promoteurs de l’événement sans savoir que les Hells y seraient attendus.

«Ils ne me reprendront pas deux fois», avait-il déclaré à TVA Nouvelles.

Aucun bunker

Les deux dernières présentations du «Canada Run» s’étaient déroulées au repaire des Hells du chapitre Nomads ontarien à Carlsbad Springs, en 2016, et à celui du chapitre albertain de Calgary, l’été dernier.

Toutefois, les Hells du Québec se sont fait saisir ou démolir tous leurs bunkers après l’opération SharQc de 2009. Ils ont dû se résigner à fêter dans une cabane à sucre le 40e anniversaire du chapitre de Montréal, en décembre dernier.